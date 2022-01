Hà Nam: Hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tăng trưởng trở lại

Nếu như năm 2020, nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ trong tỉnh bị sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng và doanh thu thì trong năm 2021, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh để phục hồi, phát triển.

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, như: gốm, sứ; mây, tre, cói thảm; gỗ và các sản phẩm từ gỗ; sừng mỹ nghệ… đạt mức tăng trưởng khá cao với mức tăng từ 10% đến trên 80%. Hầu hết các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đã phát huy tốt lợi thế về lao động, sáng tạo ra các sản phẩm mới để tồn tại, phát triển với tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt xấp xỉ 6 triệu USD.

Hà Nội: Vận động ít nhất 90 nghìn suất quà Tết dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn

Những năm gần đây, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” của thành phố Hà Nội luôn nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và người dân Thủ đô. Thông qua phong trào ý nghĩa này, đã có hàng nghìn suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành viên là người khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trên địa bàn và nhiều địa phương khác. Cùng chung tay để mọi người, mọi nhà vui đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phấn đấu vận động các nguồn lực để tặng ít nhất 90 nghìn suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam…

Đà Nẵng: Tạo động lực, đòn bẩy để phát triển trong giai đoạn tới

Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế thành phố có dấu hiệu phục hồi khá tốt, với mức tăng 5,09% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 0,94% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến kinh tế 6 tháng cuối năm của thành phố giảm 4,4% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ chủ động, tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách để từng bước phát triển thành phố trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế với cảng biển và cảng hàng không hiện đại, cửa ngõ kết nối giữa Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với khu vực và thế giới; trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển trung tâm tài chính và hình thành khu phi thuế quan tại Đà Nẵng... Bên cạnh đó là những chính sách, cơ chế nhằm đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng và quốc tế, huy động và khai thác mạnh mẽ tiềm năng, các nguồn lực trong nước, ngoài nước để đầu tư phát triển thành phố, tạo động lực tăng trưởng mới./.

