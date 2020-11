tin vắn trong nước

Đắk Nông: Khuyến khích các hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

Sau hơn 5 năm thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh Đắk Nông đã có gần 4.000 hộ dân được hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Mức hỗ trợ bằng 40% số tiền lãi suất và tổng số tiền vay được hỗ trợ lãi suất lên đến 300 triệu đồng/hộ/năm đã khuyến khích các hộ đồng bào DTTS mạnh dạn vay vốn tại các ngân hàng thương mại để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu. Từ việc tiếp cận nguồn vốn vay được Nhà nước hỗ trợ lãi suất, đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, tạo thu nhập ổn định và từng bước cải thiện đời sống người dân. Các mô hình phát triển kinh tế tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như mô hình trang trại, kinh doanh một số mặt hàng, dịch vụ nông nghiệp tại các bon, buôn đồng bào DTTS tại chỗ.

Long An: Xây dựng nông thôn mới bền vững

Tỉnh Long An đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 có 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó hai huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và một huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; cấp xã có 142 trong tổng số 161 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 57 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét ngay từng hộ gia đình, từng ấp. Tỉnh đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và chú trọng thị trường tiêu thụ; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và các hình thức liên kết trong sản xuất. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn gắn với phát triển đô thị, nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, lưới điện, cơ sở y tế, nước sạch, các thiết chế văn hóa... Tỉnh còn chỉ đạo các địa phương giải quyết hiệu quả việc phân loại rác thải tại nguồn và thực hiện tốt việc thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải trong sản xuất... nhằm tạo dựng cảnh quan môi trường nông thôn thật sự xanh - sạch - đẹp. Hiện, toàn tỉnh Long An có một huyện và 94 trong tổng số 161 xã đạt chuẩn NTM, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc theo hướng khang trang, hiện đại. Hoạt động sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên./.

