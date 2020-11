Quản lý rủi ro cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ

Trong khuôn khổ Khung cải cách công tác quản lý nợ tổng thể của Bộ Tài chính trong trung hạn, Bộ Tài chính triển khai loạt hội thảo về chủ đề Khuôn khổ quản lý rủi ro nợ công, rủi ro tín dụng. Đây là một trong năm trụ cột chính và có vai trò hết sức quan trọng.

Trong thực tế, Luật Quản lý nợ công năm 2017 được đánh giá là một bước cải cách trong công tác quản lý nợ công của Việt Nam, đề cao tính công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nợ công cũng như trách nhiệm của người sử dụng vốn. Bên cạnh đó, việc thực hiện luật này giúp Việt Nam tiếp cận gần hơn nữa với thông lệ tốt của quốc tế.

Với việc Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu củng cố tài khóa, quản lý chặt chẽ nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách từ hoạt động cấp bảo lãnh Chính phủ, và vay nước ngoài về cho vay lại, các chỉ tiêu an toàn nợ công được kiểm soát chặt chẽ. Công tác này đã giúp việc vay nợ nằm trong giới hạn trần nợ được Quốc hội phê chuẩn và giảm dần qua các năm, góp phần bồi đắp dư địa chính sách tài khóa để ứng phó hiệu quả với các cú sốc vĩ mô như Việt Nam đối mặt trong năm 2020.

Tới nay, vấn đề đặt ra là công tác quản lý nợ cần cải cách như thế nào để một mặt đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện phát triển Việt Nam có những thay đổi căn bản, mặt khác tiến dần đến thông lệ tốt của quốc tế.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong giai đoạn tới Việt Nam phải đối mặt với rủi ro vĩ mô gia tăng so với thời kỳ trước, như rủi ro tăng trưởng kinh tế chững lại, mặt bằng lãi suất gia tăng, rủi ro nghĩa vụ nợ dự phòng cũng như chi phí gia tăng do dân số bị già hóa. Trong khi đó, các nhà tài trợ nước ngoài đã từng bước điều chỉnh chính sách hợp tác phát triển với Việt Nam theo hướng chuyển dần từ việc cung cấp ODA sang các khoản vay với điều kiện kém ưu đãi hơn, chi phí huy động vốn của một số khoản vay tăng gấp đôi so với giai đoạn trước đây làm gia tăng nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ.

Trong 5 năm tới, các khoản vay ODA sẽ giảm dần, tiến đến kết thúc, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn vay dài hạn, ưu đãi cho đầu tư. Thay vào đó, Chính phủ cần huy động các khoản vay mới với điều kiện kém ưu đãi hơn nhiều, sát với thị trường để bù đắp thiếu hụt cho cân đối ngân sách, đầu tư công trung hạn, cũng như cho vay lại đối với các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

Yêu cầu đặt ra là cần có cơ cấu nợ hợp lý, cân đối giữa chi phí và rủi ro, giữa nghĩa vụ nợ trực tiếp và nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ phù hợp với yêu cầu phát triển cũng như năng lực quản lý của Việt Nam. Trong đó, đặc biệt cần thiết là công tác hoạch định chính sách quản lý rủi ro tín dụng từ các khoản bảo lãnh Chính phủ và vay lại, đặc biệt trên phương diện tài khóa - ngân sách./.

Theo Báo Nhân Dân