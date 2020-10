tin vắn trong nước

Ninh Thuận: Đóng điện trạm biến áp và đường dây 220/500kV

Tối 29-9, tại thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đã tổ chức lễ đóng điện Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450MW do Trungnam Group đầu tư.

Trạm biến áp có hai máy biến áp 500 kV/900MVA với tổng công suất 1.800MVA, đủ khả năng thực hiện việc cung ứng điện cho hai tỉnh, thành phố. Máy biến áp công suất 900MVA, là “gam” có công suất lớn nhất hiện nay. Đây là các thiết bị quan trọng, đóng vai trò như “trái tim” của các dự án điện năng lượng tái tạo khi thực hiện việc tăng, giảm điện thế, nhằm bảo đảm phù hợp nhu cầu tiêu thụ điện. Đường dây truyền tải 500kV, 220kV dài hơn 17km, kéo dài từ xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đến xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Ngoài việc khai thác hơn 1 tỷ kWh (tương đương 1GWh điện từ nguồn năng lượng tái tạo (dự kiến năm đầu tiên là 1,2 tỷ kWh), Dự án Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450MW là dự án cấp thiết trong chiến lược phục vụ phát triển hệ thống truyền tải điện, góp phần quan trọng trong giải tỏa công suất lưới điện cho khu vực Ninh Thuận, vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Hà Nội: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Tối 6-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020.

Chương trình gồm các nội dung: Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2020, biểu dương 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công bố khánh thành 90 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo. Ông Nguyên Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, chương trình nhằm hướng tới Ngày quốc tế chống đói nghèo và Ngày vì người nghèo ở Việt Nam 17-10. Đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” ba cấp của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 14,7 tỷ đồng, qua Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 396 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 8,3 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ hàng trăm hộ khác sửa nhà, mua giống, vốn, vật tư sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ trẻ đến trường, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, đột xuất./.

Theo nhandan.com.vn