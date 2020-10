tin vắn trong nước

Hà Nội: Giới thiệu sản phẩm OCOP Quảng Ninh

Tối 24-10, tại Trung tâm Thương mại Thăng Long - đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), UBND tỉnh Quảng Ninh khai mạc Tuần giới thiệu sản phẩm hải sản và sản phẩm OCOP. Tuần hàng có quy mô hơn 60 gian hàng của 37 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, giới thiệu, bán 237 sản phẩm OCOP và thuỷ sản tươi sống của tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, các doanh nghiệp còn tư vấn cho người tiêu dùng cách chế biến và có thể thưởng thức trực tiếp các sản phẩm như ngao hai cùi, hàu, cá song, tôm sú, ốc đá, ghẹ…

Quảng Ninh có nhiều sản phẩm OCOP đạt chất lượng tốt, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tỉnh có 250km bờ biển với hơn 21 nghìn ha nuôi trồng thủy sản chất lượng cao. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số sản phẩm của tỉnh, nhất là thủy sản đang vào mùa thu hoạch, nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ. Do đó, việc tổ chức tuần hàng giúp thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và thủy sản của tỉnh Quảng Ninh, không chỉ ở thị trường Hà Nội mà còn các tỉnh lân cận, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong khuôn khổ chương trình còn có hội nghị giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm thủy sản Quảng Ninh, với sự tham gia của một số đơn vị phân phối lớn trên địa bàn Hà Nội như Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam, siêu thị Coopmart Hà Nội…

Quảng Trị: Nước ngầm dâng bất thường ở vùng trung du

Sáng 25-10, Chủ tịch UBND xã Gio An Nguyễn Văn Song cho biết, ảnh hưởng mưa lớn hơn 2.500mm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gây lũ lịch sử đã khiến cho mực nước ngầm trong lòng đất ở xã vùng trung du miền núi Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị mấy ngày nay phun lên gây ngập nhiều vườn của dân và đất sản xuất nông nghiệp, chảy tràn lan trên các đường giao thông.

Tình trạng bất thường này là lần thứ hai xảy ra từ năm 1975 đến nay với địa phương này. Vì Gio An là xã miền trung du, có độ cao từ 50 đến 82m so với mực nước biển, có cấu tạo địa chất đất đỏ bazan. Đợt mưa quá lớn trong vòng mười ngày qua đã làm mạch nước ngầm trong lòng đất dâng lên, phun đầy mặt đất các làng Gia Bình, An Nha, An Hướng, Long Sơn, Hảo Sơn… Tình trạng này đã khiến cho sản xuất nông nghiệp của địa phương này thiệt hại nặng, nhiều vườn tiêu, chuối, đu đủ, sắn, rau xanh của nông dân bị chết vị úng nước, gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân.

Tình trạng nước ngầm dâng lên mặt đất phải mất vài tháng sau mới hạ xuống. Ông Song mong muốn được các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm giúp người dân vùng này một số máy bơm nước cũng như kinh phí để đào mương, dẫn dòng chảy về vùng trũng nhằm cứu các vườn tiêu và cây trồng./.

Theo nhandan.com.vn