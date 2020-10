tin vắn trong nước

TP Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi

Ngày 21-10, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai và đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm các dự án. Công tác này nhằm phát huy hiệu quả ngăn triều cường, phòng chống ngập úng, sạt lở, bảo vệ an toàn khu dân cư, kịp thời xử lý các sự cố bể bờ, tràn bờ gây ngập úng trong mùa mưa bão năm 2020.

UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm bờ sông, kênh rạch, bờ bao, đê bao, bãi tập kết vật liệu, lái xe quá tải trọng cho phép qua công trình đê bao, bờ bao. Sở GTVT thành phố cho biết, trước chỉ đạo trên đã yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí nhân lực tập trung thi công hoàn thành các hạng mục dang dở trước mùa mưa bão. Khi có dự báo bão, lũ đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc, không để máy móc thiết bị và phương tiện vận tải ở những vị trí dễ bị sụt và lở đất. Các công trình cầu cống, nhà ga đang thi công hoặc nâng cấp cải tạo có thời gian thi công dài phải tập trung giải quyết phần công trình dưới nước kết hợp với biện pháp chống va trôi. Đồng thời, UBND các quận, huyện cần chuẩn bị phương tiện, lực lượng đảm bảo giao thông vật tư dự phòng phục vụ công tác ứng cứu trong mọi tình huống khi xảy ra sự cố giao thông bất thường. Thường xuyên kiểm tra các bến phà, cầu phao, nơi tránh bão, các khu vực đường xung yếu để đảm bảo giao thông thông suốt.

Quảng Bình: Thiếu phương tiện thủy cứu trợ vùng bị lũ cô lập

Ngày 21-10 là ngày thứ tư người dân vùng bị lũ nhấn chìm ở Lệ Thủy và Quảng Ninh (Quảng Bình) ngâm mình trong nước. Cho dù địa phương này đang tập trung nhân lực và vật lực cùng sự tham gia của nhiều lực lượng cứu trợ, song chưa thể bao phủ hết do số lượng người cần cứu trợ quá lớn, lại quá thiếu phương tiện thủy bảo đảm an toàn.

Hiện nay, tại huyện Lệ Thủy, hình thành hai điểm tập kết hàng hóa cứu trợ tại ngã ba Cam Liên, ngay trên Quốc lộ 1A và ngã ba Mai Thủy, từ đó phương tiện thủy chuyển hàng tới tay người dân bị lũ vây. Dù lượng hàng hóa được chuyển tới đây rất lớn, từ cơm, mì, bánh, mì tôm và nước uống, sữa, gạo… nhưng do thiếu đầu mối điều hành nên rất lộn xộn. Mặt khác, do thiếu phương tiện thủy và hoạt động cứu trợ thực hiện chủ yếu dưới dạng tự phát nên hiệu quả chưa cao. Nơi gần đường đi thì người dân được nhận nhiều lần và nhiều phần hàng cứu trợ, trong khi ở vùng giữa ven sông Kiến Giang nước còn rất sâu, sóng to, đi lại nguy hiểm lại chưa có hoặc sự cứu trợ rất nhỏ giọt. Người dân đang ngóng chờ từng giờ, từng phút hộp cơm nóng, chai nước uống sau bốn ngày vật lộn với nước lũ. Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo điều toàn bộ tàu, ca-nô cứu hộ cứu nạn của quân đội, công an, biên phòng ở các địa phương Đồng Hới, Bố Trạch, Ba Đồn, Quảng Trạch hành quân ngay trong đêm 20-10, vào hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, cứu trợ khẩn cấp lương thực cho người dân.

Tỉnh Quảng Bình cũng đã nhờ và sáng nay tỉnh Quảng Trị đã chi viện khẩn cấp hai xuồng chuyên dụng của lực lượng vũ trang ra huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, phục vụ tiếp tế lương thực.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đề nghị Tư lệnh Quân khu 4, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ phương tiện và lương thực, thực phẩm, thuốc men, tiếp tế cho vùng lũ hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, nhất là các khu vực chưa tiếp cận được, tiếp tế cho hàng nghìn người dân đang bị mắc kẹt trong lũ./.

Theo dangcongsan.vn