Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.