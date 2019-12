tin vắn trong nước

Hà Nội: Bảo đảm cung ứng đủ thịt lợn trong dịp Tết

Chiều 24-12, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Hà Nội đã thông tin về công tác cân đối cung cầu hàng hoá, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán 2020.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, nhu cầu thịt lợn trên địa bàn thành phố hai tháng cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán 2020 là khoảng 44.600 tấn lợn hơi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, cho nên hiện nay, nguồn cung thịt lợn phục vụ Tết trên địa bàn nói chung và từ các tỉnh, thành phố có chăn nuôi lợn có giảm.

Theo số liệu từ Sở NN và PTNT, tổng số đàn lợn đã giảm 42% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng lợn hơi xuất chuồng chỉ giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 12-2019, sản lượng lợn hơi xuất chuồng dự kiến là 22.250 tấn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tháng Tết. Trong đó, nguồn cung nội tại của thành phố đáp ứng được khoảng 60%, từ các tỉnh là khoảng 40%. Hà Nội cũng chưa tính toán đến nguồn nhập khẩu vì đã cơ bản đáp ứng đủ. Từ đầu tháng 12 đến nay, tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội, như Vinmart, Intimex, Hapro… và tại một số chợ, lượng thịt lợn tiêu thụ chậm, lượng bán giảm từ 5-20% so với tháng 11 do người dân cũng chủ động sử dụng các thực phẩm thay thế khác.

Cần Thơ: Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Theo số liệu điều tra của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ, kết quả đánh giá trình độ công nghệ của ba ngành cơ khí, chế biến nông sản, chế biến thủy sản đều chỉ đạt mức trung bình. Trước tình hình này, thành phố Cần Thơ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018-2020.

Cụ thể, thành phố Cần Thơ hỗ trợ 30% kinh phí cho doanh nghiệp khi thực hiện dự án nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ, thiết bị, nghiên cứu chế tạo thiết bị và công cụ sản xuất (mức hỗ trợ cao nhất không quá 500 triệu đồng/dự án); hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng mua các bí quyết công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, thuê chuyên gia tham gia hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực (mức hỗ trợ cao nhất không quá 500 triệu đồng/hợp đồng).

Đối với việc hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng, đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, HACCP... Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn. Những doanh nghiệp đoạt giải thưởng chất lượng quốc gia sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.

Bắc Giang: Cải thiện chất lượng dịch vụ công

Năm 2019, công tác cải cách thủ tục hành chính được các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang tập trung triển khai thực hiện, trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cắt giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh ban hành 23 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận 160.331 hồ sơ, trong đó trả kết quả đúng hạn và trước hạn là 157.778 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,43%.

Năm 2020, tỉnh Bắc Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chất lượng dịch vụ công, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách thể chế, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, nhằm đơn giản hóa thủ tục, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, góp phần cắt giảm chi phí; chú trọng cắt giảm từ 25 đến 30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương đối với các thủ tục hành chính có thời hạn từ 15 ngày trở lên.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO nâng cao hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan Nhà nước; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp./.

Theo nhandan.com.vn