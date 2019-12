Hơn 13 nghìn tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Chiều 23-12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá 3 năm kết quả vận động, sử dụng Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội (2017-2019) và triển khai kế hoạch thăm, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Báo cáo về kết quả vận động, sử dụng Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội giai đoạn từ năm 2017-2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Trong 3 năm triển khai chương trình hỗ trợ người nghèo, đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ qua Quỹ Vì người nghèo 4 cấp và chương trình an sinh xã hội trên 13.908 tỷ đồng, trong đó ủng hộ qua Quỹ Vì người nghèo Trung ương trên 126,5 tỷ đồng (bao gồm cả ủng hộ người nghèo bằng nhắn tin qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 trên 10 tỷ đồng), qua Quỹ Vì người nghèo địa phương trên 3.587 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội tại Trung ương hơn 2.000 tỷ đồng, ở địa phương số tiền trên 8.195 tỷ đồng.

Về kết quả sử dụng Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2017-2019, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương đã thực hiện chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 2.000 tỷ đồng. Tại các địa phương, từ nguồn lực vận động được cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và trợ giúp của cộng đồng, các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ người nghèo xây dựng, sửa chữa 110.270 căn nhà và hàng nghìn công trình dân sinh; hàng triệu bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh; hàng nghìn hộ nghèo được giúp vốn phát triển sản xuất...

Thời gian tới, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình truyền hình, phát thanh “Cả nước chung tay vì người nghèo” hàng năm vào dịp 17-10 để phát động trên toàn quốc Tháng cao điểm vì người nghèo 17-10 đến 18-11. Bên cạnh đó, các địa phương sẽ tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nguồn lực giúp đỡ người nghèo phù hợp với tình hình thực tế.

Về kế hoạch thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, cộng đồng nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, căn cứ vào số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã chuyển về Quỹ Vì người nghèo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương sẽ hỗ trợ 3.500 suất quà cho hộ nghèo và 20 suất quà cho cộng đồng nghèo với tổng số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Thời gian tổ chức thăm, tặng quà bắt đầu từ tháng 12-2019 đến 20-1-2020./.

