Công an tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Ngày 11-1, Công an tỉnh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ðại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 2872, ngày 7-12-2020 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII và đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các lực lượng Công an trong tỉnh đã đồng loạt ra quân với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nắm chắc tình hình, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Trong đó Công an huyện Giao Thủy đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Ðức (SN 1996) trú tại tổ dân phố 5A, thị trấn Ngô Ðồng đang có hành vi chế tạo, sản xuất vật liệu nổ tại nhà riêng để bán cho Hoàng Văn Ngôn (SN 1999) trú tại xóm Thị Tứ, xã Giao Xuân.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 3,2kg các loại hóa chất dùng để chế tạo vật liệu nổ, 2 mâm kim loại và một số vật dụng có liên quan. Ngày 7-1, Công an huyện Hải Hậu đấu tranh, bắt giữ đối tượng Vũ Như Ý (SN 1999) ở xóm 8, Phú Lễ, xã Hải Châu đang có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ, thu giữ 1,2kg thuốc pháo, 2 quả pháo tự chế, 10 dây cháy chậm, 1,5kg thuốc tím, 0,8kg bột nhôm, 0,4kg lưu huỳnh, 0,2kg ống giấy, 6,5kg giấy báo. Theo lời khai, từ những video hướng dẫn, sản xuất và chế tạo thuốc nổ trên mạng Youtube, tháng 10-2020, Vũ Như Ý đã đặt mua các hóa chất rồi tìm hiểu cách pha chế theo tỷ lệ nhằm tạo ra pháo nổ để bán kiếm lời.

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu sau gần 1 tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm./.

Xuân Thu