Phường Vị Hoàng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và phát động phong trào thi đua năm 2021

Chiều 7-1, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định) đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (9-1-1986 - 9-1-2021) tổng kết nhiệm vụ công tác chính trị năm 2020; phát động phong trào thi đua năm 2021.

Cách đây 35 năm, phường Vị Hoàng được thành lập theo Quyết định số 142 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Sau nhiều giai đoạn sáp nhập, chia tách, hiện nay phường Vị Hoàng có diện tích tự nhiên 0,65km2, trên 2.000 hộ dân, với 9 khu dân cư, 25 tổ dân phố. Đảng bộ phường hiện có 526 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ đường phố. Trên địa bàn phường có 25 cơ quan, doanh nghiệp, trong đó có trụ sở của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Nhà văn hóa Trung tâm 3-2 tỉnh Nam Định, sân vận động Thiên Trường, công viên Vị Xuyên, công viên Vị Hoàng; là trung tâm chính trị, văn hóa thể thao, là địa bàn trọng điểm của tỉnh và thành phố Nam Định. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đồng thuận, thống nhất cao, tập trung khai thác nội lực, từng bước vượt qua khó khăn xây dựng địa phương vươn lên trở thành đơn vị lá cờ đầu của thành phố. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, thu ngân sách hàng năm ở phường tăng từ 15 đến 20%; trong đó năm 2020 đạt 5,2 tỷ đồng. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, số hộ khá và giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 1,6%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện. Đến nay 25/25 tổ dân phố đều được UBND thành phố công nhận là tổ dân phố có nếp sống văn hóa. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; nhiều mô hình, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự đi vào lòng dân, tạo thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đảng bộ phường Vị Hoàng luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững truyền thống 35 năm liên tục được Thành ủy Nam Định công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhiều năm liền, UBND phường được công nhận là đơn vị lao động tiên tiến. Phường Vị Hoàng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại lễ kỷ niệm, phường Vị Hoàng đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với trọng tâm tập trung vào việc triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; tập trung hưởng ứng các đợt thi đua do thành phố phát động, hướng đến mục tiêu xây dựng phường Vị Hoàng ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

Xuân Thu