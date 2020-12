Phát hiện, xử lý 221 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Phát hiện, xử lý 221 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 597 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành an toàn thực phẩm; trong đó tuyến tỉnh 18 đoàn, tuyến huyện 29 đoàn, tuyến xã 550 đoàn; tập trung kiểm tra vào 3 đợt cao điểm: Tết Nguyên đán Canh Tý, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu và kiểm tra đột xuất để giải quyết các vụ việc về an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, giám sát 4.626 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các đoàn đã phát hiện 728 cơ sở có vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm, chiếm 15,7% số cơ sở được kiểm tra; xử phạt hành chính 221 cơ sở, với tổng số tiền phạt trên 465 triệu đồng, buộc 36 cơ sở phải tiêu hủy 85 loại sản phẩm, 62 cơ sở phải khắc phục vi phạm về nhãn hàng của 69 loại sản phẩm. Các đoàn thanh tra, kiểm tra đã kết hợp nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh; giám sát chất lượng hàng hóa. Ngành Y tế đã lấy 600 mẫu thực phẩm để giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Kết quả, 16/600 mẫu không đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Ngành Y tế yêu cầu cơ sở điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và có biện pháp khắc phục. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy 76 mẫu nước, 38 mẫu ngao, kiểm soát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Kết quả, các chỉ tiêu: tảo độc, độc tố sinh học, vi sinh vật đảm bảo an toàn, các vùng thu hoạch được phép thu hoạch và cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu. Thực hiện 5 đợt lấy mẫu nông sản, thủy sản, kết quả 2/115 mẫu có vi phạm. Ngành chức năng đã cảnh báo, yêu cầu cơ sở điều tra và có biện pháp khắc phục.

Thời gian tới, các ngành chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra toàn diện theo chuỗi cung cấp thực phẩm; xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Công khai các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Minh Tân