UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2021

Ngày 27-11, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2021 của tỉnh.

Theo Kế hoạch 106/KH-UBND, năm 2021 toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ 3-3,5% so với năm 2020; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 45% giá trị sản xuất nội ngành nông nghiệp, tỷ trọng chăn nuôi nông hộ giảm xuống còn dưới 55%; trên 80% số hộ chăn nuôi (thuộc diện phải kê khai) phải thực hiện kê khai các hoạt động chăn nuôi; 100% đàn vật nuôi được chính quyền kiểm soát, quản lý. Phấn đấu sản lượng thịt gia súc, gia cầm đạt 190.867 tấn (thịt lợn 150 nghìn tấn; thịt gia cầm 28.647 tấn; thịt trâu bò 3.970 tấn; các loại thịt khác 8.250 tấn); tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 80% tổng đàn; hỗ trợ xây dựng 10-15 mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản tăng từ 2-3% so với năm 2020, tỷ trọng thủy sản chiếm từ 25% cơ cấu kinh tế ngành trở lên; diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 16.470ha (6.570ha nuôi mặn lợ; 9.900ha nuôi nước ngọt); tổng sản lượng thủy sản phấn đấu đạt khoảng 174 nghìn tấn. Ðể hoàn thành được các mục tiêu đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng và UBND các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ 6 nhóm giải pháp về: chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền; quy hoạch; tổ chức sản xuất; phòng, chống dịch bệnh động vật; tăng cường năng lực, hiệu quả khai thác thủy sản; công tác thanh tra, kiểm tra...

Sở NN và PTNT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ NN và PTNT theo quy định. UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021 theo quy định. Các Sở: Tài chính; Y tế và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở NN và PTNT tổ chức thực hiện tốt nội dung Kế hoạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức quán triệt và vận động nhân dân, các hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện tốt nội dung Kế hoạch./.

Thành Trung