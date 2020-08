Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

LĐLĐ tỉnh tổ chức gắn biển công trình Nhà máy Pro Sports xã Hồng Thuận chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Tiến tới Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), chiều 17-8, LÐLÐ tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình Nhà máy Pro Sports xã Hồng Thuận (Giao Thủy) thuộc Công ty cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy. Ðồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Công ty lẵng hoa tươi thắm.

Công ty cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy tiền thân là Công ty TNHH Thời trang Thể thao chuyên nghiệp được thành lập năm 2007, chuyên sản xuất những mặt hàng ngành may mặc xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, từ một xưởng may với 300 công nhân, Công ty đã từng bước mở rộng mặt bằng nhà xưởng và tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 4.000 lao động trong và ngoài huyện. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Pro Sports đã nỗ lực chăm lo đời sống người lao động. Thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty với mong muốn tạo công ăn việc làm cho người lao động ở các xã vùng cửa Ba Lạt, tháng 3 năm 2019 nhà máy Pro Sports Hồng Thuận được xây dựng với diện tích 19.250m2, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động với các hạng mục gồm: Xưởng may, nhà ăn, nhà để xe hai tầng cùng các công trình phụ trợ khác, tổng số vốn đầu tư 126 tỉ đồng, với 16 chuyền may, tạo được việc làm cho 1.000 lao động. Trải qua 6 tháng hoạt động, Pro Sports Hồng Thuận đã nâng dần quy mô lên 650 lao động với 10 chuyền may cùng các bộ phận gián tiếp. Hàng tháng, kế hoạch đạt trên 100% chỉ tiêu đề ra, đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Ðoài đã biểu dương những nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy, đồng thời khẳng định: Công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần giúp Công ty tiếp tục nâng cao uy tín thương hiệu, giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Ðồng chí yêu cầu Công ty cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy tiếp tục phát huy khả năng, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh