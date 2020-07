Nam Định phát động chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"

* Tổ chức Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ I năm 2020

Ngày 5-7, tại thành phố Nam Ðịnh, Sở VH-TT và DL tổ chức Lễ phát động kích cầu du lịch tỉnh hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” theo Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 8-5-2020 của Bộ VH-TT và DL, Sở VH-TT và DL đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch giảm giá hàng hóa, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, các tour tham quan du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách đi đôi với việc duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng những gói sản phẩm du lịch mới, độc đáo thu hút du khách. Các điểm du lịch tiếp tục không thu phí tham quan nhưng vẫn đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, trật tự, an ninh, an toàn cho du khách. Ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch Nam Ðịnh an toàn, thân thiện. Chương trình kích cầu du lịch nội địa bắt đầu từ tháng 6-2020 và kéo dài đến hết năm 2020.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Diều Việt Nam tổ chức Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ I năm 2020. Liên hoan thu hút 60 câu lạc bộ diều của 40 tỉnh, thành phố với hơn 500 hội viên; trong đó có 34 Câu lạc bộ Diều với hơn 300 cánh diều dự thi. Kết quả, ở nội dung thi “Diều thiết kế đẹp”, Hội Diều sáo Song An (Thái Bình) đoạt giải Nhất, Hội Diều sáo Thái Bình giải Nhì, CLB Diều An Khánh (Hà Nội) giải Ba, CLB Diều sáo Dương Nội (Hà Nội) giải Khuyến khích. Nội dung thi “Kỹ thuật làm diều tại chỗ”: Hội Diều sáo Song An giải Nhất, Hội quán Diều sáo Hưng Yên giải Nhì, CLB Diều Mạo Khê (Quảng Ninh) giải Ba, CLB Diều Hưng Hà (Thái Bình) giải Khuyến khích.

Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ I năm 2020 nằm trong chuỗi các hoạt động của ngành Du lịch tỉnh hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; chào mừng Tục chơi diều sáo trong Lễ hội Sáo Diều vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ðây là hoạt động nhằm bảo tồn trò chơi dân gian, tôn vinh và phát huy giá trị nghệ thuật của Diều sáo Việt Nam gồm nghệ thuật làm diều và nghệ thuật thả diều; giới thiệu nét đẹp văn hóa nghệ thuật Diều sáo đặc trưng của các tỉnh, thành phố; đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa phi vật thể, góp phần kích cầu du lịch nội địa./.

Hoàng Anh