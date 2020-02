Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp về công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV

Sáng 3-2, UBND tỉnh tổ chức họp về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo UBND, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona khởi phát vào ngày 12-12-2019, lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đang ở mức độ rất cao tại Trung Quốc. WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Ở nước ta, ngày 1-2-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QÐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona gây ra. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 13 giờ 30 phút ngày 3-2, tổng số trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona trên thế giới là 17.390, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 17.205, bên ngoài lục địa Trung Quốc là 185. Tổng số trường hợp tử vong là 362 người (trong đó tại lục địa Trung Quốc là 361, và 1 tại Philippines). Tại Việt Nam vẫn ghi nhận có 8 trường hợp mắc bệnh. Tại tỉnh ta, tính đến 16h ngày 2-2-2020, có 1 trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV, hiện đang được cách ly và theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh; chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do nCoV, tỉnh ta đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ban hành Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án cho các cấp độ dịch bệnh; ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương khẩn trương thực hiện các Chỉ thị 05/CT-TTg, 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh do nCoV; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ðối với trường hợp nghi nhiễm nCoV, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh tổ chức điều tra, xác minh dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly và theo dõi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh. Lập danh sách những người chăm sóc, tiếp xúc gần với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe. Tổ chức khử khuẩn tại nhà bệnh nhân và những nơi có nguy cơ. Ðến nay, bệnh nhân tỉnh táo, không ho, không sốt. Hiện nay, tuyến tỉnh đã thiết lập 4 đội cơ động phản ứng nhanh tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi, 2 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; tuyến huyện thành lập 20 đội chống dịch cơ động. Từ ngày 22-1-2020, các đơn vị y tế tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24h; cập nhật, phổ biến các tài liệu về giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch; rà soát trang thiết bị máy móc, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Tỉnh ta có đông lao động người Trung Quốc làm việc, có nhiều lễ hội đầu xuân, dù tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội nhưng đây vẫn là những yếu tố làm tăng nguy cơ bùng phát dịch. Các ngành chức năng, các huyện, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của ngành Y tế. Các ngành có liên quan phải có bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin về phòng chống dịch bệnh. Các huyện, thành phố phải thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, triển khai các biện pháp phòng dịch. Sở Công Thương phối hợp với các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra các cơ sở, cửa hàng bán khẩu trang, vật tư y tế, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, tăng giá. Tổ chức tiêu độc, khử trùng tại các nơi đông người như: Chợ, siêu thị, ga tàu, bến xe, trường học… Sở Giáo dục và Ðào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục vệ sinh, khử trùng trường học, đeo khẩu trang và sử dụng bình nước cá nhân. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạn chế các cuộc họp, tập trung đông người. Ngành Y tế phối hợp với các ngành chức năng quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch đến, người tiếp xúc với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động Trung Quốc, người quá cảnh qua Trung Quốc và vùng có dịch tạm dừng tiếp nhận lao động trở lại làm việc. Ðối với lao động đã trở lại làm việc thì quản lý, theo dõi sức khỏe 14 ngày. Sở Y tế là đầu mối cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan tuyên truyền để nhân dân nắm rõ tình hình dịch bệnh và cách phòng ngừa, ngăn chặn các thông tin sai, gây hoang mang trong cộng đồng./.

Tin, ảnh: Minh Tân