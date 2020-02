Công an tỉnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sáng 3-2, Đảng ủy Công an tỉnh trang trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020). Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Đảng bộ Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng qua 90 năm xây dựng và trưởng thành; thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta; tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng - liệt sĩ, thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nam Định với mục tiêu “Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ…

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ Công an tỉnh và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Giám đốc Công an tỉnh./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn