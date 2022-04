Những chỉ huy mẫu mực, tiêu biểu

Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lĩnh vực quân sự luôn đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, quy định, chế độ của quân đội. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn thể hiện đầy đủ những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, vững vàng trên mặt trận xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Đồng chí Thượng tá Bùi Xuân Hồng (ngoài cùng bên trái), Phó Tham mưu trưởng (Bộ CHQS tỉnh) kiểm tra các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện tại huyện Nam Trực.

Nhiều lần làm việc với Thượng tá Bùi Xuân Hồng, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng (Bộ CHQS tỉnh), chúng tôi cảm nhận được sự chân tình, tận tâm và trách nhiệm của người chỉ huy gương mẫu, trách nhiệm: cương nghị, rắn rỏi, luôn quan tâm, gần gũi đồng đội, đồng chí, được các đồng chí chỉ huy ghi nhận và đánh giá cao. Từ năm 2019 đến nay, trên cương vị Trưởng Ban Tác huấn rồi Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh, anh được Đảng ủy, chỉ huy phòng phân công phụ trách công tác tác chiến, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật góp phần cùng toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Nổi bật là anh đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương thẩm định, quy hoạch tổng thể quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội ở từng vùng kinh tế, khu, cụm công nghiệp, đường trục phát triển giao thông bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ của các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020-2025; triển khai các nhiệm vụ về phòng thủ dân sự cho các sở, ngành; xây dựng đường hầm và các công trình chiến đấu thuộc khu vực phòng thủ tỉnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tổng mức đầu tư 69,5 tỷ đồng. Trong 2 năm qua (2020-2021), để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, anh đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các sở, ngành địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch sẵn sàng duy trì hoạt động bệnh viện dã chiến; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại 16 khu cách ly tập trung; tổ chức lực lượng tham gia các chốt kiểm tra, kiểm soát dịch (4 chốt của tỉn, 9 chốt của huyện); chịu trách nhiệm chỉ đạo và huy động cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tham gia tiếp nhận và bàn giao hàng nghìn công dân hoàn thành thời gian cách ly, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Cùng với đội ngũ cán bộ phòng Tham mưu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; kịp thời bổ sung các kế hoạch, phương án chiến đấu tại chỗ, phối hợp triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương... Cùng với đó, anh luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp, cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo phân cấp; phân rõ trách nhiệm của cơ quan, người chỉ huy, Chính ủy (Chính trị viên) gắn trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên với kết quả huấn luyện của đơn vị. Trước khi bước vào huấn luyện, anh thường xuyên tham mưu Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đi sâu vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, nội dung mới, những nội dung chưa thống nhất, còn yếu, tránh dàn trải dẫn đến hiệu quả kém. Với những cố gắng không ngừng nghỉ, Thượng tá Bùi Xuân Hồng luôn được cấp trên tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen vì có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Hai năm liền (2019-2020), Thượng tá Bùi Xuân Hồng được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Những nỗ lực không ngừng của Thượng tá Bùi Đức Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Nam Định được khẳng định bằng kết quả, thành tích mà đơn vị đạt được trong những năm qua, luôn giữ vững thành tích lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh. Thượng tá Bùi Đức Lâm đã có hơn 20 năm phục vụ trong quân ngũ, trong đó gần 10 năm gắn bó với tuyến đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Được điều động về địa phương công tác, từ một trung đội trưởng, đại đội trưởng… tới Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, ở cương vị nào anh cũng khẳng định được phẩm chất, trình độ, năng lực của bản thân. Đội ngũ cán bộ nơi anh từng công tác đều chung một nhận xét về anh là “con người của công việc”, luôn biết dựa vào sức mạnh của tập thể, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương của người cán bộ chủ trì để đưa đơn vị vượt qua những khó khăn, trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng tá Bùi Đức Lâm tâm sự, để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi người cán bộ chỉ huy khi chủ trì phải luôn gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói được, làm được để tạo được “uy tín” với đồng đội, với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Với tâm niệm đó, trên cương vị là người đứng đầu đơn vị, anh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP, trong đó nổi bật là thành tích của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong những lần tham gia Hội thao phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, hay cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Nam Định năm 2021... Những thành tích và đóng góp của anh đã góp phần quan trọng để LLVT thành phố Nam Định luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng. Nhiều năm liền (từ 2017 đến nay), Thượng tá Bùi Đức Lâm được UBND thành phố Nam Định, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Thực tiễn cho thấy, người cán bộ lãnh đạo quân đội như Thượng tá Bùi Xuân Hồng và Thượng tá Bùi Đức Lâm đều thể hiện được sự mẫn cán và sáng tạo; dám chịu trách nhiệm và biết hy sinh; vừa sâu sát, có óc chiến lược vừa có khả năng quyết đoán trong mọi công việc; có gan nghĩ việc, có gan quyết đoán, có gan làm việc và có gan chịu trách nhiệm một cách trực tiếp trước tập thể, trước cấp trên, là tấm gương trong toàn LLVT tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn