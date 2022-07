Những thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó chương trình “Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19” đã giúp nhiều người dân trong tỉnh tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các thầy thuốc trẻ Bệnh viện Tâm thần Nam Định khám, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Theo thống kê của các nhà khoa học, COVID-19 không chỉ gây ra các vấn đề sức khỏe tức thời mà còn khiến một số người xuất hiện các triệu chứng như hụt hơi, sương mù não, mất ngủ, rụng tóc, rối loạn nội tiết tố sau khi đã được chữa khỏi. Các biểu hiện này được khoa học gọi là di chứng COVID-19 kéo dài. Do vậy việc chăm sóc sức khỏe cho người dân hậu COVID-19 rất cần thiết, góp phần giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng của đại dịch lên sức khỏe con người. Hành trình thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 là hoạt động tiêu biểu được Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh tổ chức thu hút hàng chục lượt y, bác sĩ, thầy thuốc trẻ tình nguyện tham gia. Có mặt tại xã Tân Khánh (Vụ Bản), hơn 20 thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã trực tiếp tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng trên địa bàn xã, tổ chức đánh giá tình trạng sức khỏe, đo điện tim, huyết áp, siêu âm và tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng hậu COVID-19 cho người dân. Thầy thuốc trẻ Đinh Thị Minh Hiên cho biết: “Là bác sĩ trẻ, tôi rất hiểu những khó khăn của người dân, nhất là những người già neo đơn, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Vì thế khi có chương trình khám sức khỏe cho người dân tôi đã tham gia”. Ngoài công việc tại đơn vị, các y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, phòng khám… là đoàn viên, thanh niên còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chăm lo sức khỏe cộng đồng như: Khám, chữa bệnh; tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã trên địa bàn tỉnh. Được các bác sĩ khám bệnh tận tâm, nhiệt tình và nhận thuốc miễn phí, nhiều người nghèo rất phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Vui, xã Tân Thành (Vụ Bản) vui vẻ cho biết: “Người dân chúng tôi rất vui khi được các thầy thuốc trẻ về tận địa phương khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; hài lòng trước tinh thần trách nhiệm của các thầy thuốc”.

Từ các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, lực lượng thầy thuốc trẻ trong tỉnh từng bước được khẳng định sự năng động, sáng tạo, có ý chí và khát vọng vươn lên đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN đã tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, dễ bị tổn thương, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh mô hình các cơ sở Đoàn hỗ trợ, đỡ đầu các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 380 triệu đồng. Tiêu biểu là Huyện Đoàn Ý Yên duy trì hiệu quả mô hình “Nồi cháo yêu thương - Ấm lòng người bệnh”. Huyện Đoàn Vụ Bản phối hợp thăm, tặng quà tổng trị giá 27,1 triệu đồng cho các thanh niên yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các đoàn xã tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, quyên góp, ủng hộ quần áo và sách giáo khoa cũ cho người dân nghèo tại tỉnh Sơn La. Đoàn Thanh niên phường Ngô Quyền (thành phố Nam Định) huy động nguồn lực tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên xã Xuân Đài (Xuân Trường) phát động ủng hộ chương trình “Kết nối yêu thương” trao tặng hơn 30 triệu đồng cho đoàn viên không may mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức rửa xe gây quỹ ủng hộ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 13 triệu đồng. Đoàn Thanh niên thị trấn Nam Giang (Nam Trực) phối hợp trao 150 phần quà gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm tới tay bà con. Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt chương trình quân, dân y kết hợp, tham gia khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng 16 suất quà trị giá trên 45 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN đã trao tặng 493 túi an sinh với tổng trị giá trên 123 triệu đồng; trong hoạt động tình nguyện “Tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và ra quân Ngày Chủ nhật xanh”, toàn tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 575 người dân thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 135 triệu đồng. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp với Huyện Đoàn Giao Thuỷ, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tổ chức hoạt động tình nguyện “Vì sức khoẻ cộng đồng” tại xã Bạch Long (Giao Thuỷ). Đoàn Thanh niên Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức “Hành trình nhân ái” tại huyện Nghĩa Hưng...

Đồng chí Nguyễn Vũ Chiên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Thông qua những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đã tạo điều kiện, môi trường cho thầy thuốc trẻ cống hiến và rèn luyện. Với tinh thần xung kích, năng động của tuổi trẻ, các thầy thuốc trẻ trong tỉnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, góp phần cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng của các tầng lớp thanh niên./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh