Khắc phục tâm lý chủ quan, đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Tiêm vắc-xin là chìa khóa quan trọng để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và duy trì bền vững các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân đã được thực hiện đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, đạt tỷ lệ tiêm chủng liều cơ bản cao.

Người dân thành phố Nam Định tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Tính đến ngày 23-6, toàn tỉnh đã tiêm được gần 3.338.000 liều vắc-xin phòng COVID-19. Trong đó mũi 1 là 1.150.746 liều (đạt tỷ lệ 99,3%); mũi 2 là 1.136.523 liều (tỷ lệ 98%), mũi 3 là 1.004.072 liều, số tiêm mũi 4 là 46.523 liều. Đối tượng từ 12-17 tuổi đã tiêm 2 mũi cơ bản đạt xấp xỉ 100%. Tổng số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 là 89.431 trẻ, đạt 38,5%; số tiêm mũi 2 là 8.258 trẻ, đạt 2,5%. Công tác tiêm vắc-xin được ngành Y tế và các địa phương chú trọng thực hiện, đảm bảo yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, ngành Y tế đã xây dựng phương án cụ thể sát với từng đợt tiêm, phân công nhiệm vụ cho các tuyến, các bệnh viện, các Trung tâm Y tế hỗ trợ các điểm tiêm. Cán bộ, nhân viên y tế tham gia tiêm chủng đều được tập huấn trước mỗi đợt tiêm đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn, theo dõi sau tiêm chủng, xử trí, cấp cứu kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Quá trình tiêm chủng, các địa phương đã ghi nhận trên 220 nghìn người trên 18 tuổi, 6.900 trẻ từ 12-17 tuổi và 2.100 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có phản ứng thông thường sau khi tiêm và được xử trí an toàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây có xu hướng chững lại. Tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm mũi 3 mới đạt 86,5%. Tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt thấp, mũi 1 đạt 38,5%, mũi 2 đạt 2,5%. Số vắc-xin tiếp nhận về tỉnh hiện còn tồn 119.630 liều tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và tại các huyện, thành phố; trong đó, tồn 27.300 liều vắc-xin Pfizer chủ yếu ở các huyện, thành phố chưa sử dụng hết. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, cho là đã tiêm 2 mũi vắc-xin sẽ ít bị mắc, nếu mắc COVID-19 thì bệnh nhẹ nên không tiếp tục tiêm mũi 3, các mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo chỉ định của cơ quan y tế; tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi còn chậm.

Đồng chí Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản được kiểm soát, số ca mắc trong tháng 6 đã giảm mạnh so với các tháng trước, song vẫn tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới trong cộng đồng. Hiện vẫn tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ gia tăng số ca mắc và bùng dịch trở lại do các biến thể mới, biến thể phụ của Omicron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Nam Định hiện đạt mức bao phủ vắc-xin liều cơ bản ở người trên 18 tuổi và trẻ từ 12-17 tuổi nhưng hiệu quả miễn dịch của vắc-xin giảm dần theo thời gian. Các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo mùa như: bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, viêm não Nhật Bản… có thể trở nặng trên bệnh nhân đã mắc COVID-19, gây gia tăng gánh nặng cho gia đình bệnh nhân và ngành Y tế.

Để nhanh chóng khắc phục các hạn chế nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo môi trường an toàn, khỏe mạnh là nền tảng quan trọng đẩy nhanh tiến độ phục hồi phát triển kinh tế. Trong đó, tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vắc-xin, tăng nhanh diện bao phủ vắc-xin cho tất cả các lứa tuổi là một trong những giải pháp quan trọng. Các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch, nhất là tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm vắc-xin COVID-19 trong phòng chống dịch bệnh; vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Để tiếp tục tăng nhanh diện bao phủ vắc-xin cho tất cả các lứa tuổi, ngành Y tế và các địa phương đang tiếp tục dồn lực để đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Ngày 23-6, Sở Y tế đã có công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng tiêm chủng, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Ngày 23-6, Bộ Y tế đã có Công văn số 3309/BYT-DT về hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Đối tượng cần phải tiêm liều bổ sung (không phải mũi 3) là người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người đang điều trị ung thư tích cực đối với các khối u hoặc ung thư máu; người cấy ghép nội tạng và đang dùng thuốc ức chế miễn dịch; người nhiễm HIV. Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin Sinopharm (Vero cell) hoặc vắc-xin Sputnik V. Về khoảng cách thời gian: tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3, không tính liều bổ sung) là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (đủ 1 hoặc 2 hoặc 3 tùy theo loại vắc-xin và mũi bổ sung nếu có). Khoảng cách tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc các khu công nghiệp. Khoảng cách tiêm ít nhất là 4 tháng sau mũi 3. Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: tiêm sau khi mắc COVID-19 ít nhất 3 tháng và đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3. Triển khai tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản. Vắc-xin sử dụng là vắc-xin của hãng Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Khoảng cách tiêm, ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng. Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện, thành phố chỉ đạo ngành Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai rà soát số trẻ từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn; phối hợp ngành Y tế triển khai tiêm cho nhóm đối tượng này đảm bảo an toàn, khoa học. Sau khi rà soát, báo cáo nhu cầu vắc-xin tiêm mũi 3 cho nhóm đối tượng trên về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng an toàn, khoa học, hiệu quả. Cùng với nỗ lực của ngành chức năng, công tác phòng, chống dịch bệnh cần có sự đồng thuận, hợp tác tích cực của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng./.

Bài và ảnh: Minh Tân