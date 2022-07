Bà bầu cần làm gì để đối phó với nắng nóng?

Trong những ngày hè nắng nóng, người bình thường cũng cảm thấy mệt mỏi và khó khăn trong nhiều hoạt động. Bà bầu lại càng vất vả hơn khi cái nóng ngoài trời lên tới 35°C thậm chí nhiệt độ cảm nhận còn cao hơn. Cùng tham khảo một số mẹo nhỏ giúp mẹ bầu cảm thấy dễ chịu trong mùa hè này.

Mẹ bầu nên chú ý ăn sáng đầy đủ và lành mạnh.

Nhiệt độ cao khiến cơ thể chúng ta yếu đi và kèm theo một số biểu hiện như mất nước, say nóng, mất ngủ... Phụ nữ mang thai thường bị tăng thân nhiệt so với người bình thường. Nguyên nhân là do sự thay đổi nội tiết tố và sự gia tăng lượng máu liên quan đến việc mang thai dẫn đến nhiệt độ cơ thể tăng lên, từ 37,5 đến 37,8° C (bình thường là khoảng 37° C).

Vì vậy, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, phụ nữ mang thai cần hết sức cảnh giác và thực hiện một số biện pháp đơn giản dưới đây giúp bạn trải qua một thai kỳ yên bình, ngay cả dưới nắng hè.

1. Uống đủ nước và dưỡng ẩm cho da

Phụ nữ mang thai không có nguy cơ bị mất nước nhiều hơn những người khác, nhưng nếu cơ thể không được cung cấp đủ nước thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Do đó, bà bầu cần thường xuyên uống nước để tránh mất nước vào mùa hè, đặc biệt khi ở trong môi trường máy điều hòa nhiệt độ, nơi chúng ta ít có cảm giác khát hơn.

Cần lưu ý không nên uống hết một chai nước mà nên chia đều lượng nước uống trong ngày, chẳng hạn uống 1 cốc nước nhỏ mỗi giờ. Phụ nữ mang thai nên tránh đồ uống quá ngọt (nước ngọt, cocktail không cồn) và chọn trà đá không thêm đường, trà thảo mộc ấm hoặc nước ép rau không có chất phụ gia.

Ngoài ra, hãy nhớ chăm sóc da của bạn: vào mùa hè, da thường có xu hướng bị khô do mất nước. Để dưỡng ẩm và ngăn ngừa sự xuất hiện của các vết rạn da, hãy thoa kem dưỡng ẩm (tốt nhất là chọn loại kem hữu cơ) hoặc dầu thực vật (hạnh nhân ngọt, argan, tầm xuân,…) lên cơ thể ít nhất 1 lần mỗi ngày, massage bằng cách thực hiện các chuyển động xoa tròn nhẹ nhàng.

2. Điều chỉnh chế độ ăn và tủ quần áo của bạn

Về mặt thực phẩm, hãy cố gắng tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa các bữa ăn vừa nhẹ để không bị nóng, nhưng vẫn cung cấp đủ chất để có đủ năng lượng và tránh cảm giác khó chịu. Các loại thực phẩm nên được ưu tiên hàng đầu là trái cây, rau và các loại đậu.

Thai phụ nên chú ý, tuyệt đối không bỏ bữa sáng để nạp đầy năng lượng cho ngày mới. Bữa sáng lành mạnh ưu tiên các loại carb chậm (bánh mì nguyên cám, bột yến mạch) và protein (trứng, giăm bông, sữa chua Hy Lạp). Trong mọi trường hợp, tránh thức ăn quá ngọt hoặc quá mặn.

Về mặt trang phục, bà bầu không nên mặc những bộ quần áo bó sát hoặc chất liệu tổng hợp khó thoát nhiệt gây nóng và khó chịu. Thay vào đó, nên chọn quần áo từ chất liệu tự nhiên như bông và vải lanh, và quần áo rộng rãi như váy hoặc áo cánh.

3. Chăm sóc đôi chân của bạn để tránh hiệu ứng "nặng chân"

Phụ nữ mang thai là đối tượng thường xuyên phải đối mặt với cảm giác nặng nề ở chân. Vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao khiến cho hiện tượng nặng chân càng rõ rệt hơn do các mạch giãn ra, làm cho lưu thông máu khó khăn hơn và ít chất lỏng hơn.

Để khắc phục điều này, bà mẹ mang thai cần lưu ý thực hiện một số mẹo nhỏ sau đây:

- Nhẹ nhàng xoa bóp chân hàng ngày với nước hoa bạc hà hoặc hoa ngô. Các động tác xoa bóp phải luôn đi theo hướng của tim, nên từ dưới lên trên.

- Ngâm chân với nước ấm vào cuối ngày.

- Khi bạn có thể, hãy nằm xuống và kê cao chân bằng đệm hoặc một chiếc gối nhỏ.

4. Dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn

Nắng nóng thường gây mệt mỏi. Trong thời kỳ mang thai, tình trạng mệt mỏi tăng lên gấp 10 lần, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Montreal, Pháp, đợt nắng nóng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ sinh non.

Do đó, bà mẹ mang thai cần phải nghỉ ngơi thật nhiều trong những ngày nắng nóng. Cần tranh thủ giấc ngủ trưa ngắn mỗi ngày, sau khi ăn trưa khoảng 30 phút. Nếu không có điều kiện ở trong căn phòng yên tĩnh và mát mẻ thì cần nghỉ ngơi trong bóng râm và thoáng mát./.

Theo suckhoedoisong.vn