Hội Đông y Giao Thủy phát triển y dược cổ truyền

Hội Đông y huyện Giao Thủy hiện có hơn 70 hội viên ở 15 chi hội xã, thị trấn với gần 40 phòng chẩn trị y học cổ truyền. Những năm qua, Hội Đông y huyện chú trọng phát triển y học cổ truyền, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Lương y Đỗ Văn Dũng, xã Giao Tiến (Giao Thủy) bốc thuốc cho bệnh nhân.

Để xây dựng hội vững mạnh, Hội Đông y huyện đã chỉ đạo chi hội đông y các xã, thị trấn đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Người: “Lương y như từ mẫu” cho cán bộ hội viên. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) Hội Đông y huyện duy trì tổ chức kỷ niệm ngày mất của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông và Đại Danh y Tuệ Tĩnh nhằm giúp hội viên hiểu rõ thân thế, sự nghiệp và y đức, học thuật của các vị y tổ để giáo dục truyền thống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó, Hội Đông y huyện luôn chú trọng công tác kết nạp hội viên; động viên con em các lương y học các lớp cao đẳng, trung cấp y dược tốt nghiệp ra trường được gia đình và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn kèm cặp, truyền đạt kinh nghiệm; vận động những lương y có tay nghề cao và các bậc lương y cao tuổi truyền lại kinh nghiệm cho lớp lương y trẻ tuổi. Trong hoạt động Hội Đông y huyện kết hợp với các trạm y tế của xã, thị trấn trong công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền, vận động nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam để chữa một số bệnh thông thường. Đến nay, 100% trạm y tế trong huyện đều có vườn thuốc nam trong khuôn viên. Đến nay các tổ chẩn trị y học cổ truyền đều nâng cao chất lượng chẩn trị bệnh cho nhân dân. Trong đó tổ chẩn trị y học cổ truyền của lương y Hoàng Văn Hải chuyên chữa bệnh bằng các phương pháp không dùng thuốc như: xoa bóp, ấn huyệt, kéo dãn cột sống và tác động cột sống... Tổ của lương y Nguyễn Văn Diệu chuyên điều trị các bệnh mãn tính như: chứng hư lao, chứng tý, tọa cốt phong, trúng phong... Việc thành lập tổ chẩn trị khám chữa bệnh giúp các hội viên của hội đoàn kết, chia sẻ, cùng nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngoài ra còn nhiều lương y mở phòng chẩn trị riêng khám chữa bệnh hiệu quả; tiêu biểu như lương y: Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Văn Sử, Lê Hồng Then, Đỗ Đình Chưởng... Các phòng chẩn trị y học cổ truyền đều đầu tư đủ các trang thiết bị để phục vụ việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại mang lại hiệu quả cao trong quá trình điều trị. Nhiều bệnh nhân chữa bệnh bằng các phương pháp phục hồi chức năng như: châm cứu, bấm huyệt, tác động cột sống… đạt hiệu quả. Lương y Đỗ Văn Dũng ở xã Giao Tiến có thế mạnh về xoa bóp, kéo dãn cột sống, tác động cột sống. Theo lương y Đỗ Văn Dũng, đây là phương pháp hiệu quả để điều trị đau lưng do co cứng cơ, hẹp khe khớp, gai mỏ xương do thoái hoá dẫn đến tình trạng chèn ép các dây thần kinh. Anh Vũ Đức Minh ở thị trấn Ngô Đồng là một trong những bệnh nhân của phòng khám bị bệnh thoát vị đĩa đệm. Sau một thời gian điều trị ở phòng chẩn trị của lương y Dũng, hiện bệnh tình của anh đã có tiến triển.

Thời gian tới, Hội Đông y Giao Thủy tiếp tục chỉ đạo các chi hội đông y cơ sở thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; tăng cường bồi dưỡng và phát triển hội viên là các lương y trẻ để kế thừa, phát triển nền y học cổ truyền. Ngoài việc thành lập thêm 3 chi hội lồng ghép của 3 phòng khám đa khoa Hoành Sơn, Đại Đồng, Giao Phong và phát triển thêm từ 10-15 hội viên, Hội Đông y huyện duy trì đều đặn lịch sinh hoạt, đưa nội dung giáo dục nâng cao trình độ y đức, y lý, y thuật, y pháp cho hội viên thông qua việc trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, các bài thuốc hay của các bậc lương y cao tuổi; mời các lương y có kinh nghiệm và trình độ trong khám và điều trị bệnh để truyền đạt cho các lương y trẻ. Bên cạnh đó, Hội chỉ đạo hội viên tập trung thu mua các nguyên dược liệu mà nhân dân trên địa bàn huyện trồng để có nguồn nguyên liệu chất liệu cho công tác chữa bệnh. Phối hợp với các công ty chuyên thu mua, sơ chế, bào chế thuốc để góp phần khuyến khích phát triển nguồn dược liệu của địa phương./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa