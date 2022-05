Sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã kịp thời chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh chủ động phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2022.

Nhân viên Tập đoàn Viettel chi nhánh Nam Định chỉnh trang cáp viễn thông ứng phó với sự cố trong mùa mưa bão.

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh không bị ảnh hưởng của các cơn bão lớn. Tuy nhiên, với 72km bờ biển, nhiều địa bàn giáp các tuyến đê đại hà nên áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài và trên diện rộng gây ngập úng cục bộ cho một số địa phương trong tỉnh. Qua thống kê của ngành chức năng, năm 2021 cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông đã chịu tác động của thiên tai gây thiệt hại trực tiếp đến thiết bị, vật tư trên mạng lưới, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp thông tin như: Cảm ứng sét gây cháy hỏng thiết bị, gẫy, đổ cột, đứt cáp quang truyền dẫn, ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng việc di chuyển xử lý khắc phục các sự cố… Tuy nhiên do công tác chuẩn bị phương án phòng, chống, khắc phục sự cố thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc được các đơn vị chủ động triển khai nên mọi sự cố đều được các đơn vị viễn thông khắc phục ngay trong thời hạn cho phép. Dự báo mùa mưa bão năm 2022 diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc không bị gián đoạn trong mùa mưa bão năm nay, Sở TT và TT đã xây dựng kế hoạch phục vụ công tác PCTT và TKCN của ngành năm 2022; thành lập Ban Chỉ huy PCTT, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án, chuẩn bị phương tiện và điều kiện vật chất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành PCTT, bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn con người, tài sản, phương tiện kỹ thuật, vật tư, hàng hóa của các đơn vị. Trong mọi tình huống phải chú trọng đảm bảo an toàn về người, các tuyến thông tin đường trục liên huyện, các trạm viễn thông giữ vai trò đầu mối truyền dẫn, các trạm có lưu lượng thông tin lớn, các trạm thuộc danh sách ưu tiên trong mọi tình huống phục vụ công tác điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT các cấp tại địa phương và các vị trí trọng yếu và sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị bạn khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn chủ động phương án PCTT và TKCN của đơn vị, chuẩn bị máy phát điện dự phòng cho tất cả các trạm phát sóng; 5 xe thông tin di động GSM; 2 xe thông tin lưu động; 2 thiết bị vô tuyến điện sóng ngắn Codan, 2 thiết bị viễn thông di động vệ tinh Inmarsat cùng các thiết bị khác như máy điện thoại, các loại sim, card, ô tô, xe máy, nhiên liệu, cột bê tông, áo phao, dây súp, áo mưa, đèn pin, trang phục bảo hộ… Tổ chức diễn tập đánh giá tính khả thi của các phương án ứng cứu thiên tai đã lập, đảm bảo không bị mất dịch vụ khi mất toàn bộ điện lưới trong phạm vi lớn; thời gian xử lý tại các vị trí BTS mất dịch vụ phải được khôi phục nhanh, hạn chế thấp nhất việc gián đoạn thông tin. Phân công cán bộ trực ban PCTT giám sát và điều hành toàn diện những hoạt động của đơn vị mình như: Phát hiện kịp thời và tổ chức điều hành, xử lý sự cố thông tin phát sinh theo quy trình xử lý sự cố đã được ban hành. Chuẩn bị các phương án khôi phục sớm nếu xảy ra tình huống mưa bão làm gián đoạn thông tin liên lạc, phục vụ tốt nhất yêu cầu chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất của nhân dân và các đơn vị, tổ chức trên toàn tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu PCTT và TKCN theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong bất cứ tình huống thiên tai nào xảy ra.

Trong đó, Viễn thông Nam Định VNPT đảm bảo thông tin liên lạc bằng hệ thống viễn thông cố định mặt đất đến trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, trung tâm Chỉ huy PCTT và TKCN tại các trạm canh đê, đặc biệt là các khu vực xung yếu, trọng điểm tại khu vực cống lấy nước, tuyến đê sông, đê biển; duy trì tối đa hệ thống viễn thông di động mặt đất. Khi không liên lạc được bằng hệ thống viễn thông di động mặt đất thì sử dụng hệ thống viễn thông vô tuyến điện sóng ngắn phục vụ cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để liên lạc với Ban chỉ đạo PCTT Trung ương. Ngoài phương án chung, tại tất cả các trung tâm viễn thông, VNPT đã thành lập Ban chỉ huy PCTT và TKCN, xây dựng phương án biện pháp ứng phó với tình huống có bão, lũ cho phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Phương tiện, vật tư tại chỗ tại Trung tâm các huyện được trang bị cơ số gồm: 1 xe ô tô 7 chỗ, ắc quy dự phòng, 20km cáp đồng và quang, 100 modem, 20 settopbox, 20 bộ măng xông các loại, 100 lít xăng dầu... và lương thực, thực phẩm, vật dụng thiết yếu cho nhân viên để kịp thời phục vụ cho công tác PCTT.

Chuẩn bị cho công tác PCTT và TKCN năm nay, Viettel Nam Định xây dựng 7 tình huống giả định cần ứng cứu như: Mất điện diện rộng; đứt cáp truyền dẫn; tình huống cháy nổ; trạm bị ngập lụt; đổ cột phát sóng; ngập lụt trụ sở, cửa hàng, siêu thị, nhà kho. Trên cơ sở đó, Trung tâm Viettel các huyện, thành phố đã chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng tại 5 cụm kho chia theo khu vực ứng cứu của đơn vị. Trước khi có mưa bão, tổ ứng cứu của Viettel Nam Định sẽ tăng cường nhân lực, phương tiện, vật tư, hậu cần cho các Trung tâm tùy theo tình hình thực tế. Bưu điện tỉnh chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, xây dựng tuyến đường thư an toàn để đảm bảo lộ trình các chuyến thư, công văn không bị gián đoạn bằng phương tiện vận chuyển chuyên ngành. Trường hợp các tuyến đường thư cấp 2 bị tắc, Bưu điện tỉnh tổ chức các tuyến đường thư vòng, tránh và phương tiện dự phòng để lưu thoát, bảo đảm an toàn về con người, bưu phẩm, không để xảy ra mất mát, ứ đọng; bố trí lực lượng ứng cứu, sẵn sàng phục vụ theo cấp báo động để chuyển công văn, mệnh lệnh hỏa tốc khi thông tin liên lạc bằng điện thoại không thực hiện được. Đối với các tuyến đường thư cấp III về đến xã, thị trấn khi bị ách tắc do ngập lụt, Bưu điện tỉnh giao cho giám đốc các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để tổ chức các tuyến vòng tránh bảo đảm hành trình, an toàn về người, túi, gói thư, báo và có phương án sơ tán các bưu cục tại những nơi có nguy cơ cao, bảo đảm an toàn người, tài liệu, tài sản, thiết bị.

Toàn ngành TT và TT và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông quyết tâm đảm bảo tối đa an toàn an ninh thông tin, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, Ban chỉ đạo PCTT và TKCN các cấp và cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương