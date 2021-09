Vận động thanh niên nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã chú trọng vận động thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình trồng rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của chị Đào Thị Hồng Quyên, đoàn viên thanh niên xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về vai trò, tầm quan trọng của tri thức khoa học công nghệ (KHCN), Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua trang cộng đồng “Tuổi trẻ Nam Định”, thiết lập chuyên mục “Thanh niên với KHCN” trên website http://tinhdoannamdinh.vn thường xuyên cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng và tăng cường mô hình phổ biến kiến thức KHCN đến đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Phối hợp với Sở KH và CN tổ chức các buổi hội thảo khởi nghiệp, lập nghiệp cho ĐVTN. Thực hiện phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tổ chức Đoàn Thanh niên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ ĐVTN như: phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, kiến thức khởi sự doanh nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; kết nối giữa các đơn vị, cá nhân trong sản xuất - kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm OCOP, VietGAP…; phối hợp với Sở KH và CN, Sở GD và ĐT, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, LĐLĐ tỉnh duy trì tổ chức phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh. Qua phong trào sáng tạo trẻ nhiều sáng kiến, mô hình sản phẩm hữu ích trong cuộc sống, sản xuất như: phần mềm tin học; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; sản phẩm thân thiện với môi trường; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế đã ra đời... Từ năm 2019 đến nay, nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên với các giải pháp cải tiến kỹ thuật, có sáng tạo, thực tiễn được ghi nhận, đánh giá cao và đạt giải thưởng tại cuộc thi, hội thi như: máy thái rau, củ, quả đa năng của hai em học sinh Đỗ Quốc Khánh, Đinh Hoàng Khánh, Trường THCS Nghĩa Hưng (Nghĩa Hưng); nắm cửa diệt virus SARS-CoV-2 của hai học sinh Vũ Minh Dương, Nguyễn Quốc Khánh Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định); ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời của học sinh Ngô Việt Cường, Trường THPT Tống Văn Trân (Ý Yên)… Qua các “sân chơi” KHCN trẻ đã thúc đẩy tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy, kỹ năng sáng tạo cho thanh, thiếu niên, đặc biệt là giúp các em học sinh tìm tòi, khám phá tri thức đào sâu nghiên cứu khoa học, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Đã có nhiều gương thanh niên năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, thành công và đạt các giải thưởng về lập nghiệp, khởi nghiệp. Điển hình là anh Đinh Văn Thuận, xã Hải Đông (Hải Hậu) xuất sắc nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2018 và là đại biểu dự Lễ Tuyên dương tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020. Được Tỉnh Đoàn hỗ trợ chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi chim yến xuất phát từ ý tưởng của bản thân, hiện tại, anh Thuận đã làm chủ công nghệ thi công lắp đặt nhà nuôi chim yến sử dụng các thiết bị công nghệ Indonesia, Malaysia. Từ mô hình nuôi chim yến, anh Thuận đã giải quyết việc làm cho hàng chục lao động là người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn với mức thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, anh còn hướng dẫn, chuyển giao công nghệ nuôi, hỗ trợ thiết kế, thi công lắp đặt nhà nuôi chim yến cho các hộ dân có nhu cầu, đồng thời nhận bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người nuôi chim yến. Cuối năm 2020, chị Đào Thị Hồng Quyên, ĐVTN xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) đã “hiện thực hóa” ước mơ sở hữu một nông trại sạch bấy lâu nay của mình bằng việc thuê gom 1,1ha đất, thành lập HTX nông nghiệp công nghệ cao “Nữ Hoàng Xanh”, phát triển mô hình trồng rau, quả an toàn với phương châm “không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất độc hại, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường”. Mặc dù thời gian đầu gặp không ít khó khăn do bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất thực tiễn trong khi nhiều cây trồng cũng chưa thích nghi với đồng đất, không cho thu hoạch. Song không nản chí, chị Quyên tìm tòi, nghiên cứu học hỏi, lựa chọn các cây trồng phù hợp, điều chỉnh kỹ thuật canh tác, dần làm chủ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đưa những sản phẩm an toàn ra thị trường. Được Tỉnh Đoàn hỗ trợ kết nối để HTX đăng ký cấp giấy chứng nhận VietGAP và giới thiệu tham gia chuỗi cung ứng nông sản sạch, hiện nay, HTX của chị Quyên đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng, chú trọng đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng, mẫu mã, xây dựng các tiêu chuẩn sản phẩm để vươn tới nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh, đưa nông sản sạch tới tay người tiêu dùng. Ngoài ra, còn có thể kể đến các gương tiêu biểu khác như: anh Nguyễn Ngọc Tĩnh, Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Nghĩa Hưng có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác thủy nông đã đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2020; anh Vũ Minh Ngọc, phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) với dự án “Phát triển làng nghề giấm truyền thống - Bách Cốc cổ” và anh Lương Văn Trường, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng) với bằng sáng chế sản phẩm “Ức chế sự nảy mầm của hạt trong điều kiện thời tiết bất thuận” tham gia cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2021”…

Để khơi nguồn sáng tạo trẻ, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng KH và CN, thời gian tới, Tỉnh Đoàn phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức các “sân chơi KHCN” cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để có thể chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ĐVTN từ trực tiếp sang trực tuyến thích ứng với điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Xây dựng Blockchain (Sổ cái kỹ thuật ghi chép và lưu trữ thông tin) để chia sẻ, tư vấn và giải đáp các thắc mắc cũng như hỗ trợ cho ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp; tiếp cận các nguồn vốn vay, kỹ thuật canh tác, phương pháp sản xuất kinh doanh mới nâng cao chất lượng đầu ra nông sản; hỗ trợ quy trình, thủ tục đăng ký chứng nhận các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt các tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, OCOP… Đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, giới thiệu tham gia các chuỗi sản xuất cung ứng nông sản sạch cho ĐVTN.

Với các giải pháp thiết thực, hiệu quả, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đang đồng hành sát cánh cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, đặc biệt là hun đúc, làm bệ đỡ vững chắc cho các ý tưởng nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ KHCN của tuổi trẻ vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập của đất nước./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh