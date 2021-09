Phát minh thiết bị công nghệ hỗ trợ thị giác

Thiết bị là sự kết hợp giữa kính chơi game và kính cận, nó tạo ra hình ảnh 3D mà văn bản, đồ họa và video có thể được phủ lên trên hình ảnh thế giới thực.

Khi cậu con trai hai tuổi tên Biel ngã thường xuyên, gặp khó khăn trong việc leo cầu thang sau thời kì tập đi, Jaume Puig và vợ đã tìm đến trợ giúp y tế để tìm ra vấn đề.

Đưa con đến khám một số bác sĩ, họ mới phát hiện ra Biel có thị lực kém bẩm sinh, một tình trạng phổ biến hơn nhiều so với mù lòa khiến các công việc hàng ngày trở nên khó khăn hơn nhiều.

Thiết bị hỗ trợ thị giác.

Trong trường hợp của Biel, thị lực kém là do vấn đề về dây thần kinh thị giác nhưng tình trạng này cũng có thể do khiếm khuyết ở võng mạc, não hoặc các bộ phận khác của hệ thống thị giác, hoặc do các bệnh như tăng nhãn áp hay thoái hóa điểm vàng.

Thị lực kém không thể được điều trị bằng kính hoặc phẫu thuật. Và trong khi kính lúp có thể giúp thực hiện các công việc cụ thể như đọc sách, không có công nghệ sẵn có nào hỗ trợ cho trẻ mới biết đi.

Vì vậy, vào năm 2017, Jaume Puig - một kỹ sư điện người Tây Ban Nha cùng với vợ là bác sĩ Constanza Lucero, đã thành lập Biel Glasses, một công ty sáng chế thiết bị kỹ thuật số để giúp những người có thị lực kém tự di chuyển một cách an toàn.

“Gậy và chó dẫn đường là những lựa chọn duy nhất hiện có. Chúng tôi làm việc này vì chúng tôi thấy nó thực sự cần thiết”, Jaume Puig, 52 tuổi nói với AFP tại Đại hội Thế giới Di động (MWC) ở Barcelona, ​​cuộc họp thường niên lớn nhất của ngành viễn thông. Thiết bị đeo đầu của ông và vợ được trưng bày tại triển lãm.

Là sự kết hợp giữa kính chơi game và kính cận, nó tạo ra hình ảnh 3D trong đó chữ viết, đồ họa và video có thể được phủ lên trên các hình ảnh trong thế giới thực. Thiết bị cũng sử dụng AI để phát hiện và báo hiệu các chướng ngại vật.

“Chúng tôi có thể sử dụng những công nghệ này để cường hóa tầm nhìn hạn chế của con để con có thể độc lập hơn. Cho dù không thể chữa khỏi cho con nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp con qua cách này”, Jaume Puig nói về Biel, hiện đã 8 tuổi.

Khi người đeo tiếp cận một vật thể đang chặn đường của họ, một vòng tròn lớn màu đỏ sẽ xuất hiện trên màn hình để cảnh báo họ về chướng ngại vật đó. Nó cũng cho phép họ phóng to vào biển báo đường phố hoặc vật thể khác.

Việc phát triển chiếc kính này tiêu tốn 900 nghìn euro, trong đó cặp vợ chồng tự đầu tư 65.000 euro và phần còn lại đến từ các tổ chức công cộng và tài trợ của cộng đồng. Họ đã làm việc với một nhóm bác sĩ và kỹ sư máy tính, trong đó có một trong những chuyên gia hàng đầu của Tây Ban Nha về thị lực kém, để tạo ra sản phẩm đã được chấp thuận sử dụng ở Liên minh châu Âu.

Thiết bị dự kiến ​​sẽ được bán ở Tây Ban Nha và Đan Mạch vào cuối năm nay. Chiếc kính đặc biệt này cần được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng người dùng và hiện được bán với giá 4.900 euro (5.850 USD).

Jaume Puig, người đã thành lập một số công ty khởi nghiệp công nghệ khác, hiện hy vọng sẽ bổ sung tính năng kích hoạt bằng giọng nói và hệ thống định vị hoạt động với Google Maps trong các phiên bản tương lai của thiết bị.

