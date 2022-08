Kinh tế Thái Lan dự báo tăng trưởng 3,3% năm 2022

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, tình hình tài chính của nước này đang rất ổn định và mạnh mẽ nhờ các chính sách tài khóa và tiền tệ thận trọng và có kỷ luật. Điều này được thể hiện qua sự quan tâm ngày càng gia tăng của giới đầu tư nước ngoài tới Thái Lan.

Ông nhấn mạnh, hiện có rất nhiều nhà đầu tư, cả ở quy mô nhỏ và lớn, từ nhiều quốc gia đang muốn đầu tư vào Thái Lan, đồng thời cho rằng đây là những dấu hiệu đáng thuyết phục về triển vọng kinh tế của đất nước, với dự báo phát triển GDP năm 2022 có thể đạt 3,3% và đạt 4,2% trong năm 2023.

Ông Prayut nói: “Tiêu dùng tư nhân và sức mua của những người có thu nhập cao đang hồi phục trong nửa cuối năm nay, cùng với lượng du khách quốc tế đã phục hồi”.

Ông cho biết, lượng du khách quốc tế tới Thái Lan trong năm 2022 dự báo sẽ đạt 6 triệu lượt khách, cao hơn so mức dự báo 5,6 triệu lượt khách trước đó. Trong năm 2023, dự báo lượng du khách quốc tế có thể đạt 19 triệu lượt khách, bằng 50% so năm 2019, khi đại dịch Covid-19 chưa xảy ra.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana, từ đầu năm 2022 tới cuối tháng 7, đã có tổng cộng 3,12 triệu lượt du khách quốc tế tới Thái Lan, sau khi nước này nới lỏng dần các hạn chế nhập cảnh.

Ông Prayut khẳng định: “Lượng đầu tư đang liên tục tăng cùng với đà hồi phục kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải theo dõi chặt chẽ tác động của sự suy yếu của đồng bạt đối với các lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tất cả các ban, ngành, cả nhà nước lẫn tư nhân, giám sát chặt chẽ tình hình tài chính và tài khóa bên ngoài có thể ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, bởi kinh tế toàn cầu hiện có sự đan xen chặt chẽ với nhau.

Tuy nhiên, ông cho rằng rất may mắn là lĩnh vực xuất khẩu của Thái Lan vẫn tăng mạnh và sẽ duy trì được đà tăng trưởng này cho tới năm 2023, bất chấp sự bất ổn về triển vọng kinh tế Trung Quốc và lạm phát gia tăng trên toàn cầu do phí nhiên liệu tăng mạnh.

Ông Prayut cũng cam kết sẽ giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp và nhóm những người dễ bị tổn thương cần có sự hỗ trợ đặc biệt, thí dụ như người già, người tàn tật và người bị bệnh nặng.

Trước đó, hồi tháng 5/2022, Hội đồng Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia Thái Lan đã dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này sẽ đạt mức tăng trưởng 7,3% trong năm nay, cao hơn đáng kể so mức 4,9% trong dự báo hồi tháng 2. Trong khi đó, nhập khẩu cũng sẽ tăng 10,9% so dự báo trước đó là 5,9%. Lạm phát toàn phần của năm 2022 ước tính sẽ nằm trong mức từ 4,2-5,2%, cao hơn so mức 1,5-2,5% trong dự báo trước đó.

Tuy nhiên, cơ quan này đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan năm 2022 xuống chỉ còn 2,5-3,5% do áp lực gia tăng từ nhiều yếu tố như lạm phát, giá nhiên liệu tăng, suy thoái kinh tế toàn cầu và cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine.

