Nhật Bản kêu gọi đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Trong cuộc hội đàm với những người đồng cấp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 22-6 tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhấn mạnh việc duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là rất quan trọng.

Liên quan tới việc thúc đẩy tầm nhìn của Nhật Bản về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “tự do và rộng mở”, ông Kishi đã kêu gọi đạt được một bộ quy tắc ứng xử khu vực ở Biển Đông “hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế”. Bộ trưởng Kishi cũng khẳng định cam kết của Nhật Bản tiếp tục hợp tác an ninh với ASEAN, trong đó có việc cung cấp thiết bị quốc phòng cho các thành viên của hiệp hội. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường năng lực an ninh mạng.

Ngành du lịch Lào sẵn sàng thu hút khách quốc tế

Ngành du lịch Lào chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế sau khi mở cửa hoàn toàn đất nước sau đại dịch COVID-19. Thời gian qua, ngành du lịch nước này đã bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến hoạt động đi lại gián đoạn. Theo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, nước này đang triển khai các công tác nhằm thúc đẩy ngành du lịch phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhất là chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế đến du lịch sau khi mở cửa hoàn toàn đất nước. Theo thống kê, tính từ khi bắt đầu mở cửa đất nước từ ngày 9-5 đến 6-6, lượng người nhập cảnh Lào đạt 55.753 người, lượng người xuất cảnh đạt 463.907 người, nguồn thu từ du lịch đạt khoảng 617 tỷ Kíp (khoảng hơn 40,8 triệu USD), thời gian lưu trú trung bình 2,5 ngày/người.

WB hỗ trợ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực ở châu Phi

Ngày 22-6, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đã thông qua một chương trình trị giá 2,3 tỷ USD để giúp các quốc gia ở phía Đông và Nam châu Phi chống lại tình trạng mất an ninh lương thực. WB cho biết khoản ngân sách này sẽ giúp tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống lương thực trong khu vực cũng như khả năng giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực, vốn đang ngày càng gia tăng. WB nhấn mạnh rằng những cú sốc về hệ thống lương thực do thời tiết khắc nghiệt, dịch hại xâm nhập, bùng phát dịch bệnh, bất ổn chính trị và xung đột ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng, khiến nhiều người bị mất an ninh lương thực hơn. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang làm gia tăng thêm những tác động này khi làm gián đoạn thị trường lương thực, nhiên liệu và phân bón toàn cầu./.

PV