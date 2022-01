WHO cảnh báo Omicron đặc biệt nguy hiểm với người chưa tiêm vắc-xin

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục đưa ra cảnh báo mới về Omicron đặc biệt nguy hiểm với người chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 sau khi cho rằng sẽ là sai lầm khi xem nhẹ biến thể này vào tuần trước.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh thế giới trong tuần qua ghi nhận thêm 15 triệu ca nhiễm mới - mức tăng theo tuần cao nhất từ đầu dịch đến nay. WHO khẳng định làn sóng lây nhiễm gia tăng hiện nay là do Omicron dần thay thế Delta trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước. Theo WHO, tính đến ngày 6-1, Omicron đã xuất hiện tại 149 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chia sẻ với báo giới, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định: “Omicron dù ít gây triệu chứng nặng so với Delta, nhưng đây vẫn là một biến thể nguy hiểm, đặc biệt đối với người chưa tiêm chủng”.

Campuchia hoãn Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Ngày 12-1, Campuchia thông báo hoãn Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AMM Retreat) dự kiến diễn ra theo hình thức trực tiếp vào ngày 18 đến 19-1.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Koy Kuong cho biết, lý do hoãn hội nghị trên là do Bộ trưởng Ngoại giao nhiều nước thành viên ASEAN khó có thể tới Campuchia tham dự hội nghị. Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) là hội nghị quan trọng đầu tiên trong năm 2022 mà Campuchia tổ chức trên cương vị Chủ tịch ASEAN. Theo dự kiến, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ trao đổi về các nhiệm vụ mà ASEAN dự kiến thực hiện cũng như một số vấn đề mà ASEAN phải đối mặt trong năm nay./.

PV