ASEAN ban hành văn kiện chính sách về di chuyển đô thị và đô thị bền vững

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 27 do Campuchia chủ trì đã thông qua Tuyên bố Phnom Penh về Di chuyển đô thị bền vững, hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế, công bằng xã hội, an toàn, an ninh và môi trường bền vững.

Theo thông cáo báo chí từ Ban Thư ký ASEAN, đây là tuyên bố đầu tiên về giao thông bền vững do các Bộ trưởng Giao thông ASEAN ban hành, tập trung vào sự di chuyển trong khu vực đô thị. Tuyên bố thừa nhận những thách thức trong việc thúc đẩy và đạt được sự di chuyển đô thị hiệu quả và bền vững ở các thành phố và khu vực, trong đó việc giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự hợp tác và hành động đa ngành của tất cả các bên liên quan ở cấp địa phương, đô thị, quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Nga chuẩn bị cơ sở hạ tầng y tế để đối phó với biến thể Omicron

Cục trưởng Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người của Nga (Rospotrebnadzor) - bà Anna Popova ngày 11-1 cho biết, số ca nhiễm Omicron ở Nga đã tăng gấp 3 lần trong những ngày nghỉ năm mới. Hiện nay, biến thể Omicron đã được ghi nhận ở 305 người Nga tại 13 địa phương. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết Nga đang dự trữ 30% số giường bệnh cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong bối cảnh nước này đang ở thời điểm bước ngoặt của dịch bệnh. Người đứng đầu Bộ Y tế Nga lưu ý rằng hơn 300 nghìn giường bệnh đã được triển khai trong tháng 10-2021. Hiện nước Nga có 114 nghìn bệnh nhân nhập viện, 16 nghìn bệnh nhân trong tình trạng nặng và gần 3.800 bệnh nhân đang thở máy./.

PV