Philippines ra chính sách "Không tiêm chủng, không bay" với khách nội địa

Philippines mới đây tiếp tục ra chính sách “Không tiêm chủng, không bay” với khách nội địa nhằm thúc đẩy tối đa việc tiêm vắc-xin COVID-19 trong bối cảnh gia tăng kỷ lục các ca lây nhiễm đại dịch.

Chính sách “Không tiêm chủng, không bay” có hiệu lực kể từ hôm 17-1 với những chuyến bay khởi hành từ Vùng đô thị Manila, nơi đang áp dụng mức cảnh báo 3 hoặc cao hơn do sự lây lan của đại dịch.

Chính sách này được áp dụng cho các hãng hàng không Philippine Airlines (PAL), Cebu Pacific và AirAsia. Để được phép lên máy bay, du khách phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19 do các đơn vị chính quyền địa phương cấp, giấy chứng nhận vắc-xin do Bộ Y tế cấp hoặc giấy miễn trừ do Lực lượng Đặc nhiệm cấp.

Mỹ, Nhật Bản ấn định thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hội nghị giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 21-1 tới (theo giờ Mỹ).

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 16-1, người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Saki cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh lần này, hai bên sẽ tái khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật Bản tiếp tục là nền tảng của hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida đều coi trọng việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bên cạnh đó, các vấn đề toàn cầu khác như ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và chống biến đổi khí hậu cũng sẽ được lãnh đạo hai nước tập trung thảo luận tại hội nghị sắp tới.

Núi lửa Tonga tiếp tục phun trào

Trung tâm khuyến cáo bụi núi lửa Darwin, có trụ sở ở Darwin, Australia, ngày 17-1 thông báo đã ghi nhận thêm một vụ “phun trào lớn” của núi lửa tại Tonga, 2 ngày sau vụ phun trào lớn gây ra các trận sóng thần ở khu vực Thái Bình Dương.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng cho biết đã có những cơn sóng lớn trong khu vực và có thể do một vụ phun trào khác của núi lửa tại Tonga. Tuy nhiên, trung tâm trên không ghi nhận trận động đất có quy mô đáng kể gây ra đợt sóng này. Núi lửa ở đảo Hunga Ha’apai của đảo quốc Tonga ngày 14-1 đã phun trào tro bụi, hơi nước và khí độc vào không khí. Theo trang tin tức Matangi Tonga Online của Tonga, ngọn núi này - nằm cách Nukualofa 65km về phía Bắc, đã phun trào liên tục từ sáng cùng ngày, tạo ra cột tro bụi cao hơn từ 5-20km so với mực nước biển và có thể quan sát được từ nhiều hòn đảo khác ngoài đảo Hunga Ha’apai. Vụ phun trào cũng phát ra những tiếng nổ lớn, có thể nghe thấy từ Fiji cách đó hơn 800km./.

PV