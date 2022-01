Các nhà khoa học Thụy Điển tìm ra bí quyết mới tiêu diệt muỗi gây sốt rét

Các nhà khoa học Thụy Điển tin rằng đã tìm ra bí quyết về cách thức mới thân thiện với môi trường để tiêu diệt loài muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét.

Những con muỗi đã được nuôi trong một phòng thí nghiệm ở Thụy Điển bằng nước củ dền có pha chất độc. Theo các chuyên gia, chúng bị “lừa” uống dung dịch có pha độc, trong đó có nhiều tế bào khiến loài muỗi cảm thấy “ngon miệng”. Bà Noushin Emami - một nhà sinh vật học thuộc Đại học Stockholm cho biết rằng những tế bào này không độc hại với con người, môi trường và rất dễ kiếm

Mỹ và 5 thành viên Liên hợp quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Mỹ cùng 5 nước thành viên Liên hợp quốc bao gồm Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Anh ngày 10-1 đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 5-1.

Tuyên bố chung nêu rõ, các nước này thống nhất lên án vụ thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an. Việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế; chứng tỏ quyết tâm mở rộng các năng lực vũ khí bất hợp pháp của nước này. Tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên kiềm chế tiến hành thêm các hành động gây bất ổn, từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt và tham gia đối thoại có ý nghĩa nhằm đạt được mục tiêu chung phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Đây là cách duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính tăng lên mức kỷ lục trong năm 2021

Theo báo cáo của Cơ quan Theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU - C3S) công bố ngày 10-1, mức độ khí thải CO 2 trong năm 2021 đã tăng lên mức kỷ lục 414,3 ppm, tăng khoảng 2,4 ppm so với năm trước đó. Trong khi đó, lượng khí thải methane cũng liên tục tăng cao trong 2 năm qua.

Báo cáo khẳng định lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính gia tăng đã làm biến đổi khí hậu Trái Đất, theo đó thế giới tiếp tục hứng chịu tình trạng nắng nóng dài hạn, khắp thế giới trải qua trạng thái thời tiết cực đoan, từ lũ lụt tại châu Âu, Trung Quốc, Nam Sudan đến cháy rừng tại Siberia và Mỹ. Thực tế này chính là lời nhắc nhở sâu sắc cần có sự thay đổi lớn trong cách thức ngăn chặn biến đổi khí hậu, từ việc đưa ra quyết định cho đến hành động hiệu quả nhằm hướng tới một xã hội vững mạnh và giảm lượng khí phát thải ròng./.

