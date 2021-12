Truyền thông Nga đưa tin đậm nét về Tuyên bố chung Việt Nam-Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tối 30/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga đến năm 2030. Theo TTXVN, tin tức về cuộc hội đàm và Tuyên bố chung đã được phản ánh nhanh chóng và toàn diện trên tất cả các hãng thông tấn và các tờ báo lớn của Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Với tựa đề “Nga và Việt Nam cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác”, Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS có bài tường thuật chi tiết về kết quả hội đàm và đặc biệt nhấn mạnh những nội dung hết sức quan trọng của Tuyên bố chung vừa được hai nhà lãnh đạo hai nước thông qua. Theo TASS, Tuyên bố tái khẳng định “sự quyết tâm của hai bên nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện” và ghi nhận mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Trong bài tường thuật, Hãng tin RIA Novosti nhấn mạnh hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực mang ý nghĩa quan trọng cấp thiết đối với hai nước, đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Trong đó, Tuyên bố khẳng định Nga và Việt Nam sẽ bảo đảm an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở ở Biển Đông.

Báo Rossyiskaya Gazeta trực thuộc Chính phủ Nga trích dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại hội đàm, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược của Nga. Ngoài ra, nhiều tờ báo khác của Nga đưa tin về cuộc hội đàm quan trọng này cũng nhấn mạnh “Việt Nam là người bạn thủy chung, tin cậy và đối tác chiến lược của Nga”.

Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh trực thuộc Trường đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg, Giáo sư Vladimir Kolotov đánh giá ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng của Tuyên bố chung, nhấn mạnh Tuyên bố chung với bảy điểm quan trọng xác định những lĩnh vực, công việc chung của hai nước trong thời gian tới. Theo ông, Tuyên bố chung đã được hai bên chuẩn bị công phu với chất lượng rất cao, thể hiện rõ tầm chiến lược của văn kiện quan trọng này, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước.

Chuyên gia Kolotov đánh giá cao tầm nhìn của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước về an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Ông khẳng định việc duy trì môi trường hòa bình ở Biển Đông là vô cùng quan trọng, có hòa bình mới có phát triển ổn định.

Viện trưởng Kolotov khẳng định, Tuyên bố chung nêu ra những thông số cơ bản, thực chất về hợp tác của hai nước trong tương lai, mở ra thời kỳ mới trong quan hệ hai nước. Hai bên có mọi điều kiện để thực hiện các nội dung quan trọng của Tuyên bố chung này và từ đó củng cố sức mạnh của mỗi nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc cho người dân hai nước.

Chuyên gia Nga đánh giá cao nỗ lực của các nhà ngoại giao hai nước và các cơ quan chuyên môn trong việc hình thành một văn kiện có tính lịch sử trong quan hệ song phương Việt - Nga. Giáo sư Kolotov tin tưởng hai nước sẽ sớm bắt tay triển khai toàn diện và hiệu quả Tuyên bố chung này, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

