Nga tuyên phạt Google do vi phạm quy định cung cấp thông tin

Một tòa án ở Thủ đô Moskva của Nga ngày 29-11 đã tuyên án buộc “đại gia” công nghệ Google (trực thuộc Alphabet Inc) phải nộp khoản phạt 3 triệu rouble (400.386 USD) do vi phạm các quy định của Nga về cung cấp nội dung thông tin trên mạng.

Cụ thể, hành vi vi phạm của Google được xác định là đã không xóa những nội dung được cho là vi phạm pháp luật của Nga. Hồi tháng 10, Nga đã dọa phạt Google 1% doanh thu tại nước này vì nhiều lần không xóa bỏ các nội dung thuộc diện cấm trên công cụ tìm kiếm và YouTube. Hiện Google chưa đưa ra bất cứ bình luận nào trước án phạt nói trên. Tháng trước, Google cho biết công ty đã trả hơn 32 triệu rouble tiền phạt.

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29-11, Tổng thống Biden thừa nhận Mỹ không sớm thì muộn sẽ có các trường hợp mắc biến thể Omicron được xác nhận. Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và tiêm bổ sung nhằm phòng tránh nguy cơ mắc biến thể mới Omicron.

“Biến thể này là một nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải một nguyên nhân để hoảng loạn. Chúng ta có vắc-xin tốt nhất thế giới, các loại thuốc tốt nhất, các nhà khoa học tốt nhất và mỗi ngày chúng ta lại tìm hiểu thêm những điều mới. Chúng ta sẽ chống lại biến thể này một cách nhanh chóng với các hành động dựa trên kiến thức và khoa học chứ không phải hỗn loạn và hoang mang”, ông Biden nhấn mạnh.

Iraq công bố báo cáo sơ bộ về vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi

Ngày 29-11, Iraq đã công bố một báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra vụ ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đầu tháng này.

Trước đó, sáng sớm ngày 7-11, Thủ tướng al-Kadhimi đã thoát chết trong một âm mưu ám sát bằng máy bay không người lái có vũ trang nhằm vào dinh thự của ông tại Vùng Xanh ở Thủ đô Baghdad - nơi vốn được giám sát an ninh rất nghiêm ngặt do còn có nhiều trụ sở của cơ quan nhà nước và các đại sứ quán nước ngoài. Các cơ quan an ninh Iraq đã xác định được thủ phạm của vụ ám sát bất thành này và cam kết sẽ đưa đối tượng ra xét xử. Vụ ám sát được thực hiện trong bối cảnh những người theo các đảng phái chính trị phản đối kết quả bầu cử tháng trước./.

