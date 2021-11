Mỹ và Israel lập đội đặc nhiệm chung đối phó với tấn công mạng đòi tiền chuộc

Ngày 14-11, các cơ quan chức năng của Mỹ và Israel đã nhất trí thành lập một đơn vị đặc nhiệm chung chống nạn tấn công mạng bằng mã độc đòi tiền chuộc (ransomware).

Chương trình hợp tác này được thống nhất trong cuộc họp giữa Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo với Bộ trưởng Tài chính Israel Avigdor Lieberman và Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh mạng quốc gia Israel Yigal Unna. Đây được coi là biện pháp tiếp theo của cơ quan an ninh Mỹ trong đối phó với vấn nạn tấn công mạng bằng mã độc đòi tiền chuộc. Cũng trong dịp này, Mỹ và Israel đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mở rộng hơn nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ tài chính và an ninh mạng.

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp các đại sứ ASEAN

Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14-11 đã gặp đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bắc Kinh.

Ông Vương Nghị cho biết, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã duy trì quan hệ liên lạc mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau với các nhà lãnh đạo ASEAN để củng cố hợp tác hữu nghị song phương. Trung Quốc và ASEAN sắp cùng tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại, là sự kiện cột mốc đối với định hướng phát triển cho quan hệ Trung Quốc - ASEAN trong 30 năm tới. Ngoại trưởng Vương Nghị lưu ý năm 2022 cũng đánh dấu kỷ niệm 20 năm ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và bày tỏ hy vọng Trung Quốc cùng ASEAN sẽ tận dụng cơ hội này để thúc đẩy tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định tại Biển Đông và tìm kiếm hợp tác cùng thắng lợi.

Sớm thử nghiệm vắc-xin tiêu diệt tế bào nhiễm COVID-19

Công ty Emergex ở Anh sẽ sớm thử nghiệm lâm sàng đối với loại vắc-xin ngừa COVID-19 thế hệ thứ hai dưới dạng dán vào da và dùng tế bào T để tiêu diệt tế bào nhiễm bệnh.

Vắc-xin sẽ tạo ra tế bào T để nhanh chóng loại bỏ các tế bào nhiễm bệnh khỏi cơ thể, do đó ngăn chặn sự nhân lên của virus và bệnh tật. Trong khi các kháng thể được tạo ra bởi vắc-xin COVID-19 hiện nay bám vào virus và ngăn chúng lây nhiễm sang các tế bào, các tế bào T sẽ tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus. Những loại vắc-xin khác như Pfizer/BioNTech và AstraZeneca cũng tạo ra phản ứng tế bào T, nhưng ở mức độ thấp hơn./.

PV