Không khí ở New Delhi ngày càng độc hại

Theo hãng tin RT, một quan chức Ấn Độ thừa nhận rằng hít thở không khí ở thủ đô hiện “giống như hút 20 điếu thuốc mỗi ngày”.

Chất lượng không khí ở New Delhi trở nên ô nhiễm hơn vào tuần trước do một số yếu tố, bao gồm đốt rơm rạ và khí thải từ các phương tiện giao thông, các nhà máy sử dụng than đá bên ngoài thành phố và khí thải công nghiệp khác, cũng như hoạt động đốt rác mở. Theo dữ liệu từ cơ quan kiểm soát ô nhiễm liên bang Ấn Độ công bố ngày 13-11, trong khi khói mù

làm giảm tầm nhìn, chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) ở trong và quanh Thủ đô New Delhi đã lên tới 470-490 trên thang 500 bậc. Mức ô nhiễm này đồng nghĩa với việc không khí ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Campuchia nối lại chương trình bữa sáng cho học sinh nghèo

Cơ quan Bảo trợ xã hội quốc gia Campuchia cho biết, sau khi chính phủ thông báo mở cửa trở lại các trường học, chương trình nuôi dạy tại chỗ dành cho học sinh thuộc các hộ gia đình nghèo và dễ bị tổn thương đã được Campuchia thực hiện trở lại.

Theo đó, chương trình nuôi dạy tại chỗ đi vào hoạt động ngoài việc sẽ cung cấp bữa sáng bổ dưỡng cho trên 270 nghìn học sinh còn hỗ trợ quảng bá sản phẩm nông nghiệp được cung cấp từ nguồn thực phẩm cây nhà lá vườn từ cộng đồng xung quanh trường học. Hiện nay, Chính phủ Campuchia có thể cung cấp bữa sáng miễn phí hàng ngày cho trên 50 nghìn học sinh thuộc 205 trường học, cùng với Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hỗ trợ cung cấp bữa sáng miễn phí cho trên 220 nghìn học sinh thuộc 908 trường học trên cả nước./.

