tin thế giới

Iran xác nhận tàu Saviz bị tấn công ở Biển Đỏ

Ngày 7-4, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận tàu Saviz của nước này đã trở thành mục tiêu bị tấn công ở Biển Đỏ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nêu rõ: “Một vụ nổ đã xảy ra vào sáng 6-4 gần bờ biển Djibouti và gây thiệt hại nhỏ, không gây thương vong. Đây là tàu dân sự neo đậu tại đó nhằm bảo đảm an ninh trong khu vực trước nạn cướp biển”. Ông Khatibzadeh cho biết Iran đang tiến hành điều tra vụ tấn công này. Đây là vụ mới nhất trong số một loạt vụ tấn công vào tàu chở hàng của Iran hay Israel kể từ cuối tháng 2 mà hai bên đều cáo buộc bên kia gây ra. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ủy ban hỗn hợp Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và các cường quốc trên thế giới năm 2015 - tổ chức một cuộc đàm phán tại Thủ đô Vienna của Áo nhằm cứu vãn thỏa thuận này sau khi Mỹ năm 2018 rút khỏi thỏa thuận.

Nga: Tăng cường hợp tác với Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp thăm Ấn Độ, có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà X.Giai-san-ca về tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đang phát triển năng động giữa hai nước. Hai bên đánh giá tích cực về hợp tác kinh tế, nhất trí tăng cường hợp tác về năng lượng, quốc phòng và trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Ấn Độ quan tâm các cơ hội đầu tư ở vùng Viễn Đông của Nga, trong khi Nga đề cập khả năng hợp tác sản xuất thiết bị quân sự tại Ấn Độ...

Hàn Quốc: Thúc đẩy quan hệ với EU

Ngày 7-4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Xu Úc tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên hiệp châu Âu (EU) C.Gra-di-a-nô, thảo luận về tình hình an ninh khu vực và tăng cường hợp tác hai bên. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai bên nhất trí phối hợp nhằm ứng phó một cách hiệu quả với tình hình an ninh quốc tế đang thay đổi, thông qua chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, chống khủng bố và an ninh mạng. Phía EU khẳng định ủng hộ các nỗ lực duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

PV