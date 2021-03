I-ta-li-a: Hợp tác với Li-bi về người di cư

Trong chuyến thăm Li-bi, Bộ trưởng Ngoại giao I-ta-li-a L.Mai-ô đã hội đàm với Thủ tướng lâm thời nước chủ nhà A.Bây-ba, thảo luận các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, nhất là vấn đề người di cư trái phép vào châu Âu.

Phía I-ta-li-a nhấn mạnh, hai nước cùng chia sẻ lợi ích địa chính trị quan trọng và cần sớm tái khởi động hợp tác về kinh tế và vấn đề di cư. Bộ trưởng Ngoại giao I-ta-li-a là quan chức cấp cao nước ngoài đầu tiên tới Tơ-ri-pô-li kể từ khi Chính phủ lâm thời Li-bi nhậm chức.

Xy-ri: Xảy ra nhiều cuộc không kích

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, các máy bay chiến đấu của Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở tây bắc Xy-ri. Các mục tiêu nằm gần biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ và vùng ngoại ô thành phố Xa-ma-đa thuộc tỉnh Ít-líp. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, ít nhất sáu người chết, 15 người bị thương trong vụ pháo kích do lực lượng của Chính phủ Xy-ri tiến hành tại tỉnh A-lép-pô. Trước đó, không quân của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành không kích nhằm vào khu vực do các tay súng người Cuốc kiểm soát ở miền bắc Xy-ri.

Ni-giê: Bạo lực nghiêm trọng

Một nhóm vũ trang tiến công ba ngôi làng ở khu vực Ti-la-bơ-ri, tây nam Ni-giê, sát hại ít nhất 22 dân thường. Theo nguồn tin an ninh, nhiều khả năng nhóm này thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Một tuần trước đó, tại đây cũng xảy ra hai vụ tiến công các khu vực dân cư, khiến ít nhất 58 người chết. Nằm ở ngã ba biên giới giữa Ni-giê, Buốc-ki-na Pha-xô và Ma-li, khu vực Ti-la-bơ-ri là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tiến công khiến nhiều dân thường chết./.

Theo nhandan.com.vn