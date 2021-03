tin vắn quốc tế

Pa-ki-xtan cấm các chuyến bay từ 12 nước châu Phi

Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới COVID-19 đang bùng phát trong nước, Chính phủ Pa-ki-xtan đã ra lệnh cấm các chuyến bay quốc tế từ 12 nước châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia Nam Á này lại cho phép nới lỏng các hạn chế hàng không với các chuyến bay từ Anh, nơi dịch bệnh đang có xu hướng giảm. Theo Cục Hàng không dân dụng Pa-ki-xtan, nước này phân loại các nước thành ba nhóm để áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch khác nhau.

Nhật Bản không cho khán giả nước ngoài dự Ô-lim-pích

Nhật Bản công bố quyết định không cho phép khán giả nước ngoài dự khán Thế vận hội Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Tô-ki-ô vào mùa hè tới. Lý do là nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện thể thao quan trọng này trước nguy cơ có thể lây lan dịch COVID-19 nếu số lượng người nước ngoài gia tăng vào dịp này. Ban Tổ chức Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích sẽ hoàn lại số lượng vé đã được đặt mua từ nước ngoài gồm khoảng 900 nghìn vé. Ước tính Nhật Bản sẽ thiệt hại khoảng 1,4 tỷ USD do tác động từ quyết định này, chủ yếu là nguồn thu từ chi tiêu của khách du lịch nước ngoài.

Cuba thử nghiệm giai đoạn cuối vaccine Soberana 02 tự sản xuất

Ngày 21-3, Cuba thông báo kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 150 nghìn nhân viên đang tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ðây cũng là một phần trong giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm loại vaccine tiềm năng Soberana 02 mà nước này đang nghiên cứu. Theo thông báo, các liều tiêm sử dụng vaccine Soberana 02 sẽ được bắt đầu từ ngày 22-3 và những đối tượng được ưu tiên là các nhân viên y tế và những người tham gia tuyến đầu chống dịch. Trong khi đó, qua Twitter, Bộ trưởng Ngoại thương và Ðầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca cho biết: “Cuba có thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 150 nghìn người và trong thời điểm giai đoạn cuối của quá trình nghiên cứu vaccine cho thấy nó rất an toàn”. Chính phủ Cuba trước đó cũng thông báo nước này có năng lực sản xuất 100 triệu liều kế hoạch tiêm chủng vaccine cho toàn bộ 11 triệu dân, bên cạnh mục tiêu xuất khẩu và cung cấp cho khách du lịch. Ngoài Soberana 02, Cuba cũng đang tiến hành phát triển 4 dự án vaccine ngừa COVID-19 khác bao gồm Soberana 01, Soberana 01-A, Abdala và Mambisa./.

Theo nhandan.com.vn