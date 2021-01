Thái Lan tạm dừng 57 tuyến tàu hỏa để ngăn Covid-19 lây lan

Ngày 24-1, Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) ra thông báo sẽ tạm dừng hoạt động 57 tuyến tàu hỏa địa phương kể từ ngày 26-1 tới để ngăn chặn nguy cơ lây lan Covid-19 từ hành khách đi tàu.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời Chủ tịch SRT Niruj Maneepun cho biết, việc tạm dừng này sẽ ảnh hưởng tới 13 tuyến tàu hỏa trên tuyến đường sắt phía bắc và 18 tuyến ở các tuyến đường phía đông bắc, 12 tuyến ở khu vực phía nam và 14 tuyến ở phía đông. Hầu hết các chuyến tàu bị tạm dừng đều khởi hành từ ga tầu hỏa Hua Lamphong ở thủ đô Bangkok, bao gồm một số tuyến tàu hỏa du lịch có đông du khách.

Theo ông Maneepun, quyết định của SRT được đưa ra để ủng hộ các chính sách của Trung tâm Xử lý tình huống Covid-19 Thái Lan, theo đó kêu gọi hạn chế du lịch để kiềm chế sự lây lan của virus. Trước đó, tập đoàn này đã tạm thời dừng hoạt động các chuyến tàu hỏa tham quan và các tuyến tàu đường dài với lý do tương tự.

Liên quan tới tình hình đại dịch Covid-19 ở Thái Lan, theo thông tin do người phát ngôn CCSA Apisamai Srisangson công bố, ngày 24-1 Thái Lan đã ghi nhận thêm 198 ca lây nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 118 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 73 ca phát hiện từ việc xét nghiệm chủ động đối với các lao động nhập cư và bẩy ca nhập ngoại. Ngoài ra, trong ngày qua tại Thái Lan cũng đã có thêm một ca tử vong do Covid-19, đưa tổng số ca thiệt mạng do đại dịch lên con số 73. Đến nay, số ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch mới ở Thái Lan đã xuất hiện ở 63 trên tổng số 77 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong số những ca nhiễm mới, tỉnh Samut Sakhon, nơi phát sinh làn sóng lây nhiễm lần thứ hai này, vẫn là địa phương có số ca cao nhất với 76 ca. Tiếp theo đó là thủ đô Bangkok và tỉnh Samut Prakan. Bà Apisamai cho biết trong tuần tới, việc xét nghiệm chủ động sẽ được đẩy mạnh tại tất cả các địa phương trong tỉnh Samut Sakhon.

Theo nhandan.com.vn