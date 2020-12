tin vắn quốc tế

Anh và EU đàm phán nước rút

Theo Roi-tơ và TTXVN, cuộc đàm phán giữa Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) về quan hệ thương mại sau khi Anh rời EU, còn gọi là Brexit, được nối lại tại Luân Đôn (Anh) ngày 29-11, trong đó quyền đánh bắt cá vẫn là vấn đề mấu chốt. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Đ.Ra-áp nhấn mạnh, đây là tuần cuối cho đàm phán bởi thời gian dần cạn kiệt cho việc thống nhất và phê chuẩn thỏa thuận.

Xy-ri: Liên hợp quốc hối thúc đàm phán

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) G.Pe-đơ-en hối thúc các bên ở Xy-ri nỗ lực để đạt tiến triển trong đàm phán nhằm sửa đổi Hiến pháp và chấm dứt cuộc nội chiến hơn chín năm qua. Lời kêu gọi trên được đưa ra trước cuộc đàm phán mới nhất của Ủy ban Hiến pháp Xy-ri (SCC), do LHQ chủ trì tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ). Đặc phái viên LHQ nhấn mạnh, xây dựng lòng tin là cánh cửa mở ra một tiến trình chính trị sâu rộng cho Xy-ri.

Trung Quốc cấp vaccine COVID-19 đang thử nghiệm cho Triều Tiên

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 1-12 dẫn nguồn tình báo Nhật Bản giấu tên cho biết Trung Quốc đã cung cấp cho Triều Tiên những liều vaccine phòng COVID-19 đang thử nghiệm.

Chuyên gia Harry Kazianis tại Trung tâm National Interest (Mỹ) trong khi đó cũng nói rằng Chủ tịch Kim Jong-un và một số quan chức cấp cao Triều Tiên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đang thử nghiệm của Trung Quốc.

Hiện chưa rõ loại vaccine mà ông Harry Kazianis đề cập do hãng nào nghiên cứu, sản xuất và đã được chứng minh an toàn hay chưa.

Ông Kazianis nói rằng Chủ tịch Kim Jong-un và nhiều quan chức cấp cao được tiêm vaccine phòng COVID-19 đang thử nghiệm của Trung Quốc trong 2 đến 3 tuần qua.

Hiện những cái tên nổi bật nhất trong phát triển vaccine phòng COVID-19 của Trung Quốc là Sinovac Biotech, CanSinoBio và Sinophram. Sinophram từng thông báo vaccine do công ty này thử nghiệm đã được tiêm cho gần 1 triệu người tại Trung Quốc.

Tới ngày 1-12, Triều Tiên chưa từng xác nhận nước này xuất hiện dịch COVID-19.

I-rắc: Cơ sở lọc dầu trúng tên lửa

Cảnh sát I-rắc xác nhận, ngày 29-11, một quả tên lửa rơi trúng nhà máy lọc dầu Al-Siniya ở miền bắc nước này, gây cháy và khiến cơ sở này phải tạm dừng hoạt động. Rất may không có thiệt hại về người. Cùng ngày, thông báo trên trang mạng, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) thừa nhận thực hiện vụ tiến công. IS cho biết đã bắn hai quả tên lửa trong vụ tiến công này./.

Theo nhandan.com.vn