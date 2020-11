tin vắn quốc tế

Hơn 400 nghìn người chết do COVID-19 ở châu Âu

Theo Roi-tơ và TTXVN, tính đến chiều 28-11, số người chết do mắc COVID-19 ở châu Âu đã vượt ngưỡng 400 nghìn người trong số 17.606.370 ca mắc.

Châu Âu là khu vực ghi nhận số người chết do COVID-19 cao thứ hai trên thế giới, sau khu vực Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê. Anh là quốc gia có số người chết do COVID-19 cao nhất ở châu Âu, chiếm gần 70%, với 57.551 ca trong gần 1,6 triệu ca mắc.

Australia lo ngại nguy cơ cháy rừng do nắng nóng dữ dội

Giới chức Australia đã ban bố lệnh cấm đốt, nhóm lửa tại nhiều địa phương đề phòng nguy cơ cháy rừng do nắng nóng dữ dội cộng với thời tiết khô trong 2 ngày cuối tuần.

Ngày 28-11, nhiệt độ tại khu vực Sydney CBD vượt 40 độ C, trong khi nhiều khu vực miền Tây bang New South Wales, bang South Australia và miền Bắc bang Victoria có nhiệt độ gần 45 độ C. Dự báo, trong ngày 29-11, nhiệt độ tại nhiều nơi tại Australia duy trì trên 40 độ C và một đợt nắng nóng kéo dài 5 - 6 ngày sẽ bao trùm khu vực miền Bắc bang New South Wales và Đông Nam bang Queensland. Do nhiệt độ tăng cao, Cơ quan cung cấp năng lượng Australia dự báo nhu cầu tiêu thụ điện có thể vượt cung tại bang New South Wales trong chiều 29-11.

Australia liên tục trải qua những mùa hè nóng hơn và dài hơn. Mùa hè vừa qua được xem là “mùa hè đen tối” với nước này do cháy rừng bùng phát đã thiêu hủy gần 12 triệu ha đất, cướp đi sinh mạng của 33 người và 1 tỷ động vật./.

PV