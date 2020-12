tin vắn quốc tế

Anh tiếp tục theo đuổi các thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Hãng tin Reuters ngày 28-12 dẫn lời Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, sau khi đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) vào tuần trước, nước này đang tiếp tục tìm kiếm các thỏa thuận thương mại với Mỹ, Australia và các quốc gia khác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Chúng tôi đang theo đuổi các thỏa thuận thương mại với Australia, Mỹ và các quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, một thị trường tăng trưởng khổng lồ trong tương lai”, ông Dominic Raab nhấn mạnh trong bài viết đăng trên tờ The Telegraph. Người đứng đầu ngành ngoại giao của xứ sở sương mù cũng tiết lộ, dự kiến Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 1-2021 nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

Biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện ở Đức trước cả Anh

Truyền thông Đức đưa tin biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phát hiện tại Anh đã xuất hiện ở nước này từ tháng 11.

Tờ Die Welt ngày 28-12 đưa tin rằng các bác sĩ đã nhận diện được biến thể VUI-202012/01 trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân COVID-19 cao tuổi - người sau này đã tử vong. Die Welt dẫn nguồn Sở Y tế tại bang Lower Saxony cho biết các chuyên gia tại Trường Y Hannover đã xác định được biến thể này trên mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân. Bệnh viện Berlin Charite cũng xác nhận thông tin này.

Hãng thông tấn Reuters cho biết biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng tại Anh và truyền nhiễm nhanh hơn những loại đang có. Thông tin về biến thể này xuất hiện tại Anh từ giữa tháng 12. Bang Baden-Wuerttemberg (Đức) trong tuần trước thông báo đã phát hiện biến thể mới trong một người mắc COVID-19 bay từ Anh tới Frankfurt vào ngày 20-12.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến ngày 29-12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Đức là trên 1,67 triệu trường hợp, trong đó có 31.176 người tử vong.

Tuổi thọ trung bình của người Brazil sụt giảm vì COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 28-12, Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể sẽ khiến tuổi thọ của người dân quốc gia Mỹ Latinh này suy giảm lần đầu tiên sau 80 năm.

Căn cứ diễn biến dịch bệnh cho tới nay, cơ quan thống kê IBGE nhận định đại dịch COVID-19 sẽ làm giảm tuổi thọ trung bình của người Brazil trong năm nay từ 1-2 năm so với năm ngoái. Theo Giáo sư Kinh tế Marcelo Neri từ Quỹ Getúlio Vargas (FGV), tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên dân số ở Brazil hiện cao gấp 4 lần tỷ lệ giết người hàng năm tại nước này và đó là lý do tại sao đại dịch tác động mạnh mẽ đến vấn đề nhân khẩu học.

Tuổi thọ trung bình của người dân Brazil đã tăng ổn định từ năm 1940 đến năm 2019, song đại dịch COVID-19 đã đảo ngược xu hướng này. Vào tháng trước, IBGE công bố báo cáo cho thấy tuổi thọ trung bình ở Brazil đạt 76,6 tuổi vào năm ngoái, tăng thêm ba tháng so với năm 2018.

Tính đến thời điểm này, Brazil đã ghi nhận hơn 7.484.000 ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 191.100 ca tử vong./.

Theo qdnd.vn