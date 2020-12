tin vắn quốc tế

Nhật Bản ngăn chặn biến thể VUI-202012/01

Ngày 28-12, Nhật Bản đã tạm ngừng cho công dân nước ngoài không sinh sống tại Nhật Bản nhập cảnh nước này, thực hiện tới cuối tháng 1-2021, nhằm ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Biến thể có tên gọi VUI-202012/01 này được phát hiện đầu tiên tại Anh và hiện đã được ghi nhận ở các khu vực khác trên thế giới. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ yêu cầu công dân nước này cũng như cư dân nước ngoài tới từ các nước và vùng lãnh thổ đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể mới của virus phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và tiến hành xét nghiệm ngay khi tới Nhật Bản kể từ ngày 30-12 tới cuối tháng 1-2021. Doanh nhân và sinh viên tới từ 11 quốc gia mà Nhật Bản có cơ chế đặc biệt nới lỏng hạn chế đi lại như Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ không phải làm xét nghiệm theo quy định hạn chế mới.

Bão Bella gây nhiều thiệt hại tại Pháp

Hàng chục nghìn hộ gia đình đã lâm vào cảnh mất điện và nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc buộc phải thay đổi hướng bay trong ngày 27-12, do bão Bella gây mưa to và gió lớn tại phần lớn lãnh thổ nước Pháp. Brittany và Normandy ở miền Bắc và Tây nước Pháp là những khu vực đầu tiên rơi vào cảnh bị cắt điện. Tuy nhiên, công ty điện lực Enedis cho hay 18 nghìn hộ đã có điện trở lại vào cuối ngày. Tuy nhiên, khoảng 34 nghìn hộ gia đình ở miền Ðông và miền Trung nước Pháp vẫn phải chịu cảnh mất điện, khi bão Bella di chuyển dọc nước này. Hơn 1/3 số chuyến bay tại sân bay chính Charles de Gaulle ở miền Bắc nước Pháp đã bị hoãn trung bình 50 phút do bão. Hiện cơ quan điều hành sân bay ADP cho biết “hoạt động không lưu hiện đã trở lại bình thường”. Dù vậy, 3 chuyến bay đã phải thay đổi hướng bay đến sân bay Paris Orly ở phía Nam thủ đô Paris, trong khi 1 chuyến bay của hãng Aeroflot phải hạ cánh ở Amsterdam và 1 chuyến bay đến Luxemburg phải quay đầu./.

