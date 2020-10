tin vắn quốc tế

EU: Chuẩn bị phát hành đồng ơ-rô kỹ thuật số

Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) C.La-gác-đơ cho biết thể chế tài chính này “nên chuẩn bị sẵn sàng” để có thể phát hành một loại tiền kỹ thuật số, và sẽ tham vấn ý kiến của công chúng về vấn đề này. Theo đó, ECB dự kiến thực hiện thử nghiệm với đồng ơ-rô kỹ thuật số trong sáu tháng tới và khởi động quá trình tham vấn cộng đồng kéo dài ba tháng, kể từ ngày 12-10 tới. ECB cho biết đồng tiền kỹ thuật số này sẽ “bổ sung cho tiền mặt và không thay thế tiền mặt”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo vẫn còn tồn tại nhiều rào cản về quyền riêng tư và tác động đến sự ổn định tài chính và ngân hàng truyền thống.

Bão Alex gây nhiều thiệt hại cho Pháp và Italy

Ngày 3-10, bão Alex đã đổ bộ vào miền Nam nước Pháp và miền Bắc Italy đã làm 2 người thiệt mạng, 30 người mất tích, phá hủy đường xá, cầu đường và làm hàng trăm ngôi nhà bị mất điện.

Bão Alex đã tràn qua bờ biển miền Tây nước Pháp, gây ra mưa to gió lớn ở nước này trước khi di chuyển vào miền Bắc Italy và hoành hành dữ dội nơi đây trong suốt ngày 3-10.

Theo giới chức Italy, 2 người thiệt mạng và 22 người mất tích ở miền Bắc nước này. Hai người thiệt mạng gồm 1 nhân viên cứu hỏa đang làm nhiệm vụ ở khu vực Valle D’Aosta, và một người trong ô tô bị nước cuốn trôi tại vùng Piedmont. Trong khi đó, 19 người bị mất tích do lũ và lở đất ở Col di Tenda giáp biên giới Pháp. Cơ quan bảo vệ dân sự Italy đã ban bố cảnh báo thời tiết màu cam đối với phần lớn miền Bắc Italy vào ngày 4 và 5-10 do mưa to và gió mạnh. Cảnh báo cam là cảnh báo cao thứ hai sau cảnh báo đỏ. Còn tại Pháp, bão Alex đã làm 8 người ở thành phố Nice mất tích trong khi nhiều người bị mất liên lạc. Binh lính quân đội và hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động tới để tìm kiếm người mất tích. Pháp còn huy động máy bay trực thăng chở đồ cứu trợ và sơ tán người dân gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hoạt động này gặp khó khăn do một đoạn đường bộ đã sập do mưa lũ.

Bê-la-rút triệu hồi các đại sứ ở Ba Lan và Lát-vi-a

Theo Roi-tơ và TTXVN, Bê-la-rút đã triệu hồi các đại sứ ở Ba Lan và Lát-vi-a, đồng thời yêu cầu hai nước giảm số nhân viên ngoại giao trong đại sứ quán của mình. Chính phủ Bê-la-rút cũng hủy bỏ những giấy phép hành nghề hiện có của tất cả các nhà báo nước ngoài và yêu cầu họ phải nộp đơn xin đăng ký lại. Động thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) từ chối công nhận ông A.Lu-ca-sen-cô là Tổng thống hợp pháp của Bê-la-rút, quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt Bê-la-rút, cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với khoảng 40 thành viên thuộc chính quyền của Tổng thống A.Lu-ca-sen-cô. Đáp lại, Chính phủ Bê-la-rút đang ban bố các biện pháp trừng phạt trả đũa nhằm vào EU, cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu EU mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với nước này./.

