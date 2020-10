In-đô-nê-xi-a tăng cường hợp tác với Nhật Bản

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống In-đô-nê-xi-a G.Uy-đô-đô nhấn mạnh, chuyến thăm In-đô-nê-xi-a của Thủ tướng Xư-ga Y-ô-si-hi-đê khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược gắn bó giữa hai nước.

Hai bên đạt thỏa thuận về hợp tác y tế, an ninh và thiết lập hành lang đi lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhật Bản cam kết cấp vốn vay ưu đãi, hỗ trợ In-đô-nê-xi-a và đóng góp thành lập Quỹ ASEAN về ứng phó dịch COVID-19. Hai bên khẳng định ủng hộ Tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Anh, EU nối lại đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận thương mại

Ngày 22-10, Anh và EU bắt đầu bước vào giai đoạn “tăng tốc” đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit sau khi London đồng ý quay trở lại các cuộc thương lượng. Bước đột phá này diễn ra sau khi trưởng đoàn đàm phán EU ông Michel Barnier đã gọi điện trao đổi với người đồng cấp của phía Anh ông David Frost và hai bên nhất trí nối lại các cuộc thương thảo trực diện. Đàm phán bị ngừng lại từ tuần trước do quyết định của Thủ tướng Anh Boris Johnson yêu cầu phía EU phải suy nghĩ lại “một cách căn bản” quan điểm đàm phán của họ trước khi đồng ý sẽ tiếp tục đàm phán với EU. Hiện giới chức EU đã tới London để tiến hành các cuộc đàm phán liên tục cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận có thể là tại London hoặc tại Brussels.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ông Barnier và ông Frost đã đồng ý một kế hoạch gồm 10 điểm cho “quá trình đàm phán ở giai đoạn cuối cùng”, gồm họp thông cả những ngày cuối tuần và thành lập một “tiểu ban thư ký chung” để đảm bảo ra được một nội dung chặt chẽ. Thời gian qua, qua nhiều vòng thương lượng, cuộc đàm phán giữa Anh và EU về thỏa thuận trong giai đoạn hậu Brexit vẫn vướng mắc trong một loạt vấn đề chính như quyền đánh bắt cá, cơ chế giải quyết tranh chấp và cạnh tranh công bằng. Ngày 21-10, ông Barnier cho biết một số tiến bộ đã đạt được về những đảm bảo “sân chơi bình đẳng” cho các công ty, trong đó bao gồm vấn đề trợ cấp của Chính phủ - một dấu hiệu cho thấy những bất đồng khó khăn giữa hai bên có thể vượt qua được.

Áp-ga-ni-xtan: NATO duy trì hỗ trợ

Tại cuộc họp của Quỹ hỗ trợ quân đội quốc gia Áp-ga-ni-xtan do NATO điều hành, các nước thành viên và đối tác của NATO nhất trí tiếp tục viện trợ cho lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan đến năm 2024. Tổng Thư ký NATO G.Xtôn-ten-bớc nhấn mạnh, hỗ trợ tài chính là cam kết chính của NATO đối với lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan. Hiện Quỹ hỗ trợ quân đội quốc gia Áp-ga-ni-xtan đã có giá trị lên tới 3,2 tỷ USD./.

Theo nhandan.com.vn