tin vắn quốc tế

I-ran: Cảnh báo về bình thường hóa quan hệ với I-xra-en

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao I-ran A.Sam-kha-ni cảnh báo việc bình thường hóa quan hệ giữa I-xra-en và các nước trong khu vực sẽ làm gia tăng sự bất ổn.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao I-rắc đang ở thăm I-ran, ông A.Sam-kha-ni nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ với I-xra-en “không chỉ là sự phản bội đối với quyền của người Pa-le-xtin mà còn làm cho sự chia rẽ giữa các nước trong khu vực trở nên sâu sắc hơn”. I-ran đã kịch liệt chỉ trích việc Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và Ba-ren thiết lập quan hệ ngoại giao với I-xra-en gần đây.

Niu Di-lân: Công đảng nhận được sự ủng hộ lớn

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất tại Niu Di-lân cho thấy, Công đảng của Thủ tướng G.A-đơn nhận được sự ủng hộ của 50,1% số cử tri, giảm 10,8% so với cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 7, song vẫn vượt xa đảng Quốc gia với tỷ lệ ủng hộ là 29,6%. Kết quả này được công bố gần ba tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Niu Di-lân vào ngày 17-10 tới. Kết quả thăm dò nêu trên được xem là tin không mấy tốt lành đối với đảng Quốc gia sau khi đảng này công bố kế hoạch cắt giảm thuế chi tiêu lớn, nhất là đối với nhà lãnh đạo G.Cô-lin sau khi bà giành chiến thắng trong cuộc tranh luận bầu cử trên truyền hình đầu tiên.

Hàn Quốc: Kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 28-9, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In bày tỏ chia buồn về cái chết của một quan chức Hàn Quốc trong vụ nổ súng của quân đội Triều Tiên mới đây ở gần ranh giới trên biển giữa hai nước. Tổng thống Mun Chê In cam kết chính phủ sẽ nâng cao nghĩa vụ bảo vệ cuộc sống của người dân, ngăn chặn tái diễn những thảm kịch tương tự và coi trọng tầm quan trọng của an ninh và hòa bình quốc gia. Tổng thống Mun Chê In cũng cho biết, ông ghi nhận lời xin lỗi “chưa từng có tiền lệ, rất hiếm hoi và đặc biệt” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn sau vụ việc, nhấn mạnh động thái này thể hiện ý định của nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn tránh đổ vỡ trong quan hệ liên Triều. Theo đó, Tổng thống Hàn Quốc hy vọng vụ việc thương tâm nêu trên sẽ biến thành cơ hội để hai miền Triều Tiên nối lại đối thoại và hợp tác./.

Theo nhandan.com.vn