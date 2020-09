Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Mỹ và châu Âu

Theo tin nước ngoài và TTXVN, tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu xấu đi tại một số địa phương ở Mỹ khi số ca dương tính với Covid-19 tăng nhanh trở lại.

Số ca dương tính tại nhiều bang trung tây của Mỹ tăng 25%, trong khi số ca phải nhập viện điều trị cũng tăng tại khu vực này. Tại một số khu vực quanh Niu Oóc, số ca dương tính tăng ở mức báo động. Mỹ có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với hơn 7,3 triệu ca nhiễm và hơn 209 nghìn người chết do Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở bang Phlo-ri-đa, Mỹ.

* Tại châu Âu, số ca nhiễm Covid-19 theo ngày ở Nga tăng lên mức cao nhất kể từ hôm 16-6 khi giới chức nước này xác nhận có 8.135 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ. Tổng số ca mắc ở Nga hiện lên tới hơn 1,1 triệu ca.

* Thủ tướng Ðức A.Méc-ken cảnh báo, số ca mắc Covid-19 tại Ðức có thể ở mức 19.200 ca/ngày nếu chiều hướng dịch bệnh hiện nay tiếp diễn. Ðức ghi nhận thêm 1.192 ca nhiễm mới và ba người chết do Covid-19 trong ngày 28-9.

* Pháp ghi nhận thêm 11.123 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 538.569 ca. Số người chết tăng thêm là 27, lên 31.727 người. Hy Lạp có người chết đầu tiên do Covid-19 trong trại người di cư.

* Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gia hạn lệnh cấm nghỉ phép đối với quân nhân trong hai tuần nữa nhằm ngăn chặn các ca mắc mới Covid-19 trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào dịp Tết Trung thu. Giới chức Hàn Quốc xác định từ ngày 28-9 đến ngày 11-10 tới là khoảng thời gian đặc biệt để tăng cường biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch.

* Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc kêu gọi các nhà nhập khẩu tránh nhập thực phẩm đông lạnh từ những quốc gia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, sau khi phát hiện một số hải sản nhập khẩu dương tính với Covid-19.

* Ấn Ðộ thông báo tổng số bệnh nhân Covid-19 tại nước này đã lên tới hơn sáu triệu người trong bối cảnh dịch tiếp tục lây lan mạnh. Trong 24 giờ, Ấn Ðộ ghi nhận thêm 82.170 ca nhiễm mới và 1.039 người chết do Covid-19.

* Chính quyền bang Vích-to-ri-a của Ô-xtrây-li-a thông báo sẽ nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội do số ca mắc mới xuống dưới ngưỡng 20 ca/ngày. Ô-xtrây-li-a ghi nhận 27.000 ca mắc Covid-19 và 872 người chết. Ngày 28-9, Công ty công nghệ sinh học Ena Respiratory của Ô-xtrây-li-a cho biết, loại thuốc xịt mũi INN-051 ngừa cúm và cảm lạnh do hãng này phát triển có thể giảm đáng kể mức lây nhiễm Covid-19. Công trình nghiên cứu do cơ quan y tế công cộng xứ Inh-lân của Anh đứng đầu.

* I-xra-en quyết định tạm dừng hoạt động kỷ niệm Ngày Chuộc lỗi, ngày lễ linh thiêng nhất của đạo Do thái, trong bối cảnh chính quyền áp lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

* Tại châu Mỹ, Mê-hi-cô ghi nhận thêm 3.886 ca nhiễm và 187 người chết do Covid-19.

* Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ca-na-đa, C.Phri-len bày tỏ tin tưởng đại dịch Covid-19 sẽ bị đánh bại và cuộc chiến này không kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, theo bà, từ nay tới thời điểm chiến thắng dịch bệnh, chính phủ cần sẵn sàng chi tiêu, dù thâm hụt ngân sách của Ca-na-đa dự báo sẽ vọt lên khoảng 256 tỷ USD trong tài khóa này.

* Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) T.Ghê-brây-e-xút khẳng định, Covid-19 xuất phát từ tự nhiên. Ông nêu rõ: "WHO tin vào khoa học và bằng chứng thực tế, vì vậy chúng tôi kêu gọi thúc đẩy khoa học, giải pháp và đoàn kết".

* Ngày 28-9, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po và Hãng hàng không Bamboo Airways đã phối hợp các cơ quan chức năng Xin-ga-po thực hiện chuyến bay đưa hơn 230 công dân Việt Nam từ Xin-ga-po về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

