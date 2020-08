tin vắn quốc tế

Philippines chuẩn bị tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn

Ngày 2-8, Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở khu vực bên trong và xung quanh Thủ đô Manila trong vòng 2 tuần. Lệnh phong tỏa này sẽ được áp đặt từ rạng sáng 4-8, trong bối cảnh Philippines đang phải vật lộn để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi tổng số ca bệnh đã vọt lên mức trên 100 nghìn người.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque cho hay Tổng thống Rodrigo Duterte đã thông qua quyết định đặt khu vực Metro Manila và các tỉnh lân cận như Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan dưới quy định với tên gọi “Cách ly Cộng đồng Tăng cường Sửa đổi” tới ngày 18-8.

Quyết định trên được đưa ra sau lời kêu gọi hôm 1-8 của 80 tổ chức địa phương đại diện cho 80 nghìn bác sĩ và 1 triệu y tá về việc siết chặt hơn các hoạt động kiểm soát bởi Philippines đang thất bại trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của hệ thống y tế tại quốc gia Ðông Nam Á này do số ca bệnh tiếp tục tăng cao.

Báo động cháy rừng ở Brazil

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy số vụ cháy rừng Amazon thuộc phần lãnh thổ của Brazil trong tháng 7 vừa qua đã tăng tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Brazil (INPE), trong tháng 7, nước này ghi nhận tới 6.803 vụ cháy rừng Amazon, trong khi con số này ở thời điểm cùng kỳ năm ngoái chỉ là 5.318 vụ. Riêng trong ngày 30-7, INPE ghi nhận được 1.007 vụ cháy rừng, con số cao nhất trong một ngày của tháng 7 được ghi nhận kể từ năm 2005 đến nay. Ðiều này càng làm tăng thêm những lo ngại về nguy cơ cánh rừng lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục bị lửa thiêu rụi sau khi đã trải qua một năm bị tàn phá khủng khiếp vì các đợt cháy rừng hồi năm ngoái. Áp lực đặt ra đối với Brazil là rất lớn, vì nước này chiếm tới 60% diện lòng chảo Amazon và phần lớn các vụ cháy rừng xảy ra là do người dân đốt rừng lấy đất làm nương, chăn nuôi gia súc, khai mỏ. Ðiều tra của tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) cho thấy trong tháng 7 vừa qua, số vụ cháy rừng xảy ra trên phần đất của thổ dân bản địa tăng 77%, trong khi số vụ cháy rừng ở các vùng bảo tồn thiên nhiên tăng 50%. Ðể ngăn chặn tình trạng này, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã điều động quân đội vào cuộc, đồng thời ban hành quy định cấm đốt rừng. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường cho rằng những hành động trên vẫn chưa đủ và không thể bảo vệ được “lá phổi” của trái đất, yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Mùa cháy rừng ở Amazon thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, các vụ cháy tại đây gần như xảy ra quanh năm do tập tục đốt rừng của thổ dân và hành động phá hoại của những kẻ đầu cơ đất đai hay khai mỏ trái phép. Trong 6 tháng đầu năm nay, các đám cháy đã thiêu rụi 3.069km2 diện tích rừng Amazon, con số kỷ lục ghi nhận được từ trước tới nay.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ và đảng Dân chủ đạt tiến bộ trong đàm phán gói cứu trợ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trả lời phóng viên sau cuộc họp kéo dài hơn ba giờ, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, ông Charles Schumer cho rằng, đó là một cuộc thảo luận hữu ích bởi mỗi bên đều biết họ đang ở điểm nào. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng đánh giá, cuộc thảo luận rất hiệu quả trong việc giúp hai bên tiến lên phía trước. Về phía Chính quyền của Tổng thống Trump, theo đánh giá của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, đây là cuộc thảo luận kéo dài nhất và hiệu quả nhất cho tới nay của các nhà đàm phán. Những phát biểu trên đánh dấu sự cải thiện đáng kể trong tiến trình đàm phán sau những hoài nghi của bà Pelosi và Chánh Văn phòng Nhà trắng Mark Meadows về khả năng hai bên có thể đạt được thỏa thuận mới tiếp nối cho gói cứu trợ thất nghiệp liên bang hỗ trợ mỗi cá nhân 600 USD/tuần hết hạn vào tối 31-7. Hai bên cho biết đã xem xét một loạt vấn đề đưa ra trong gói hỗ trợ mới và đã đạt được tiến bộ trong một số lĩnh vực như chương trình bảo vệ tiền lương, giúp đỡ các ngân hàng cộng đồng và trường học./.

