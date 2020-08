tin vắn quốc tế

I-ran bác thông tin cơ sở hạt nhân bị tiến công

Hãng thông tấn ISNA dẫn tuyên bố của Ủy ban Ðối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội I-ran chính thức bác bỏ thông tin nói rằng, sự cố nổ tại cơ sở hạt nhân ở miền trung I-ran hồi đầu tháng 7 là do các cuộc tiến công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái. Ủy ban trên cho biết, có dấu hiệu cho thấy vụ nổ do các yếu tố bên trong tổ hợp hạt nhân, song không tiết lộ chi tiết. Sự cố không gây thương vong và tổ hợp hạt nhân không hoạt động, nên không có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ.

Anh kéo dài đàm phán với EU

Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Anh cho biết, Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) đã nhất trí kéo dài đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương sau Brexit đến ngày 2-10 tới. Trước đó, kết thúc vòng đàm phán mới nhất hôm 23-7, hai bên không đạt mục tiêu nhất trí về thỏa thuận sơ bộ trong tháng 7, do vướng mắc trong nhiều vấn đề, nhất là liên quan cạnh tranh công bằng và đánh bắt cá. Anh và EU hy vọng đạt thỏa thuận cuối cùng trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit vào cuối năm nay.

Mỹ củng cố quan hệ với châu Âu

Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận, trong các cuộc đàm phán mới nhất giữa giới chức Ba Lan và Mỹ, phía Mỹ khẳng định về sự hiện diện quân sự lâu dài thông qua kế hoạch triển khai bổ sung 1.000 binh sĩ tới Ba Lan. Thông tin được đưa ra ngay sau khi Nhà Trắng thông báo sẽ rút khoảng 1.200 binh sĩ Mỹ khỏi Ðức. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo sẽ tiến hành chuyến thăm châu Âu, với chặng dừng chân đầu tiên tại Séc (trong hai ngày 11 và 12-8 tới), trước khi tới Áo, Xlô-vê-ni-a và Ba Lan, nhằm củng cố quan hệ giữa Mỹ và các đối tác châu Âu.

I-ta-li-a cháy rừng nghiêm trọng

Ðám cháy lớn tại công viên quốc gia ở vùng A-bru-dô, miền trung I-ta-li-a, đã thiêu rụi hơn 200 héc-ta rừng. Ðây là vụ cháy rừng lớn nhất trong số nhiều vụ cháy xảy ra tại I-ta-li-a trong những ngày qua, do nhiệt độ cao và thời tiết khô. Lực lượng chức năng huy động bốn máy bay chữa cháy chuyên dụng, nhiều trực thăng và hơn 60 nhân viên cứu hỏa tham gia dập lửa./.

Theo nhandan.com.vn