Mỹ chính thức khởi động tiến trình rút khỏi WHO

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Robert Menendez ngày 7-7 thông báo, Nhà trắng đã bắt đầu tiến trình chính thức rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cắt đứt mối quan hệ với tổ chức y tế cộng đồng toàn cầu này trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát.

Trên tài khoản Twitter, Thượng Nghị sĩ Menendez cho biết quyết định rút khỏi WHO có hiệu lực kể từ ngày 6-7 và thông báo đã được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ).

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric đã xác nhận thông báo của Mỹ, đồng thời cho biết rằng, dựa vào các điều kiện đặt ra khi Mỹ gia nhập WHO năm 1948, nước này có một năm để hoàn tất quá trình rút cũng như để thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.

Ngày 29-5, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO với cáo buộc tổ chức này không thực hiện các cải cách mà Mỹ cho là rất cần thiết.

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố Mỹ tạm dừng đóng góp tài chính cho WHO để chờ kết luận điều tra về phản ứng của WHO mà ông cho là "đáng thất bại" đối với dịch Covid-19. Còn trong bức thư đề ngày 18-5 gửi Tổng Giám đốc WHO, Tổng thống Trump tuyên bố tổ chức này có 30 ngày để “sửa sai”, nếu không Mỹ sẽ vĩnh viễn cắt nguồn tài trợ và xem xét lại việc tham gia tổ chức này.

Thời gian qua, quyết định của Tổng thống Trump đã vấp phải sự chỉ trích của các chuyên gia y tế. Chủ tịch Hiệp hội Y tế Mỹ Patrice Harris từng nhận định: "Việc cắt đứt quan hệ với WHO là không hợp lý và khiến các nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng này trở nên khó khăn hơn nhiều... Hành động vô nghĩa này sẽ gây ra tác động đáng kể, nguy hại ở thời điểm hiện nay cũng như sau này, đặc biệt là khi WHO đang dẫn dắt các nghiên cứu thử nghiệm và phát triển vaccine và thuốc điều trị để chống lại đại dịch này".

Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Tính riêng trong năm 2019, Washington đã đóng góp cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO.

